Российский боец назвал количество уничтоженных боевиков ВСУ в Волчьем
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 10.11.2025
Российский боец назвал количество уничтоженных боевиков ВСУ в Волчьем
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Волчье в Днепропетровской области уничтожили около 70 боевиков ВСУ,... РИА Новости, 10.11.2025
Российские военнослужащие
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 ноя — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" в ходе освобождения населённого пункта Волчье в Днепропетровской области уничтожили около 70 боевиков ВСУ, рассказал РИА Новости старший стрелок с позывным "Звезда".
"Когда мы заняли опорный пункт противника, обнаружили там радиостанции и карты разного образца. Мы всё передали командованию. Благодаря специалистам по этим картам и радиоперехватам удалось выявить другие позиции и опорные пункты ВСУ. Около 70 человек было уничтожено в населенном пункте", — рассказал боец.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Волчье Днепропетровской области.
Боец рассказал о выдавливании боевиков ВСУ из опорного пункта в Волчьем
Заголовок открываемого материала