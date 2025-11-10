Рейтинг@Mail.ru
Токаев обсудил с Мантуровым ключевые направления сотрудничества - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/sotrudnichestvo-2053900060.html
Токаев обсудил с Мантуровым ключевые направления сотрудничества
Токаев обсудил с Мантуровым ключевые направления сотрудничества - РИА Новости, 10.11.2025
Токаев обсудил с Мантуровым ключевые направления сотрудничества
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане принял первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова, на встрече были обсуждены... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T11:08:00+03:00
2025-11-10T11:08:00+03:00
в мире
казахстан
россия
астана
касым-жомарт токаев
денис мантуров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821876342_0:104:3139:1869_1920x0_80_0_0_6c10b3fe7bc599d4b438ff9ed3295e73.jpg
https://ria.ru/20251031/belousov-2052039151.html
казахстан
россия
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821876342_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1fc0806263effad2eac9c6683e8e2814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, россия, астана, касым-жомарт токаев, денис мантуров, владимир путин
В мире, Казахстан, Россия, Астана, Касым-Жомарт Токаев, Денис Мантуров, Владимир Путин
Токаев обсудил с Мантуровым ключевые направления сотрудничества

Токаев обсудил с Мантуровым ключевые направления двустороннего сотрудничества

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АЛМА-АТА, 10 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане принял первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова, на встрече были обсуждены ключевые направления двустороннего сотрудничества в контексте предстоящего 12 ноября визита казахстанского лидера в Москву, сообщает в понедельник пресс-служба Токаева.
"Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова. В ходе встречи были рассмотрены ключевые направления многопланового двустороннего сотрудничества в контексте повестки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Москву", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы.
Сообщается, что Токаев подчеркнул важность предстоящего визита и выразил уверенность в успешности переговоров. Президент также отметил активную и скоординированную работу правительств двух стран, благодаря которой Российская Федерация остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров республики. Кроме того, казахстанский лидер напомнил о достигнутой с президентом России Владимиром Путиным договоренности довести в ближайшей перспективе товарооборот до 30 миллиардов долларов.
"По словам главы нашего государства, Российская Федерация является одним из лидеров по темпам и объемам инвестиций в экономику Казахстана. В 2024 году их общий объем достиг 4 миллиарда долларов. Президент отметил продуктивную деятельность крупных российских компаний в Казахстане, что свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия", - заключили в пресс-службе.
Флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Белоусов оценил важность военного сотрудничества с Казахстаном
31 октября, 11:04
 
В миреКазахстанРоссияАстанаКасым-Жомарт ТокаевДенис МантуровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала