Токаев обсудил с Мантуровым ключевые направления сотрудничества

АЛМА-АТА, 10 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане принял первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова, на встрече были обсуждены ключевые направления двустороннего сотрудничества в контексте предстоящего 12 ноября визита казахстанского лидера в Москву, сообщает в понедельник пресс-служба Токаева.
"Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова. В ходе встречи были рассмотрены ключевые направления многопланового двустороннего сотрудничества в контексте повестки предстоящего государственного визита президента Казахстана в Москву", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале президентской пресс-службы.
Сообщается, что Токаев подчеркнул важность предстоящего визита и выразил уверенность в успешности переговоров. Президент также отметил активную и скоординированную работу правительств двух стран, благодаря которой Российская Федерация остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров республики. Кроме того, казахстанский лидер напомнил о достигнутой с президентом России Владимиром Путиным договоренности довести в ближайшей перспективе товарооборот до 30 миллиардов долларов.
"По словам главы нашего государства, Российская Федерация является одним из лидеров по темпам и объемам инвестиций в экономику Казахстана. В 2024 году их общий объем достиг 4 миллиарда долларов. Президент отметил продуктивную деятельность крупных российских компаний в Казахстане, что свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия", - заключили в пресс-службе.
