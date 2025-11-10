Токаев обсудил с Мантуровым ключевые направления сотрудничества

АЛМА-АТА, 10 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Астане принял первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова, на встрече были обсуждены ключевые направления двустороннего сотрудничества в контексте предстоящего 12 ноября визита казахстанского лидера в Москву, сообщает в понедельник пресс-служба Токаева.

"По словам главы нашего государства, Российская Федерация является одним из лидеров по темпам и объемам инвестиций в экономику Казахстана. В 2024 году их общий объем достиг 4 миллиарда долларов. Президент отметил продуктивную деятельность крупных российских компаний в Казахстане, что свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия", - заключили в пресс-службе.