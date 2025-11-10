https://ria.ru/20251110/solntse-2053889706.html
На Солнце за сутки произошло более десяти вспышек
На Солнце за сутки произошло более десяти вспышек
Более 10 вспышек были зарегистрированы на Солнце в течение прошедших суток, сообщили в Лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РИА Новости, 10.11.2025
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 10 вспышек были зарегистрированы на Солнце в течение прошедших суток, сообщили в Лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Вспышечная активность — за сутки произошло более 10 вспышек, включая событие высшего балла X; расчетное влияние на Землю — умеренное с пиком 11 ноября", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Геомагнитная обстановка при этом оставалась спокойной, уточнили ученые.
В ближайшие сутки, по прогнозам ученых, возможны геомагнитные возмущения и бури низкого уровня. Кроме того, сохранятся значительные вероятности новых сильных вспышек "с высокими рисками для Земли".