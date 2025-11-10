На Солнце за сутки произошло более десяти вспышек

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Более 10 вспышек были зарегистрированы на Солнце в течение прошедших суток, сообщили в Лаборатории Солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Вспышечная активность — за сутки произошло более 10 вспышек, включая событие высшего балла X; расчетное влияние на Землю — умеренное с пиком 11 ноября", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Геомагнитная обстановка при этом оставалась спокойной, уточнили ученые.