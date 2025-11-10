СМИ сообщили о скандале в Европе из-за плана против России

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проигнорировала запланированную встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в ходе климатического саммита COP-30 в Бразилии, сообщает Financial Times.
"Британский лидер добивался встречи, чтобы выразить недовольство требованиями ЕС к Великобритании выплатить около 6,5 миллиардов евро", — говорится в материале.
В ЕК заявили, что встреча не состоялась исключительно из-за несовпадения графиков, однако издание указывает, что это произошло из-за нежелания фон дер Ляйен проводить переговоры со Стармером. Financial Times добавляет, что это может указывать на нарастающую осторожность Брюсселя в отношениях с бывшим членом ЕС.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста некоторых стран. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
В мае в Евросоюзе согласовали создание кредитного инструмента SAFE для привлечения 150 миллиардов евро на наращивание производства вооружения. Кроме того, ожидается выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов стран ЕС. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины членами блока, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. При этом он напомнил, что Москва никогда не инициировала военное противостояние.