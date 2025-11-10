СМИ сообщили о скандале в Европе из-за плана против России

Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста некоторых стран. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.

В мае в Евросоюзе согласовали создание кредитного инструмента SAFE для привлечения 150 миллиардов евро на наращивание производства вооружения. Кроме того, ожидается выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов стран ЕС. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины членами блока, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.