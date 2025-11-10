Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о скандале в Европе из-за плана против России - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 10.11.2025 (обновлено: 12:39 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/skandal-2053919558.html
СМИ сообщили о скандале в Европе из-за плана против России
СМИ сообщили о скандале в Европе из-за плана против России - РИА Новости, 10.11.2025
СМИ сообщили о скандале в Европе из-за плана против России
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проигнорировала запланированную встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в ходе... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:33:00+03:00
2025-11-10T12:39:00+03:00
в мире
великобритания
брюссель
россия
урсула фон дер ляйен
кир стармер
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20251106/evrosoyuz-2053093242.html
https://ria.ru/20251027/ukraina-2051055834.html
великобритания
брюссель
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, брюссель, россия, урсула фон дер ляйен, кир стармер, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Великобритания, Брюссель, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Кир Стармер, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ сообщили о скандале в Европе из-за плана против России

FT: фон дер Ляйен уклонилась от разговора со Стармером на саммите COP-30

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проигнорировала запланированную встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в ходе климатического саммита COP-30 в Бразилии, сообщает Financial Times.
По данным издания, ожидалось, что они обсудят участие Лондона в оборонных программах ЕС.
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В ЕС договорились перенаправить средства гражданского назначения на оборону
6 ноября, 02:27
"Британский лидер добивался встречи, чтобы выразить недовольство требованиями ЕС к Великобритании выплатить около 6,5 миллиардов евро", — говорится в материале.
В ЕК заявили, что встреча не состоялась исключительно из-за несовпадения графиков, однако издание указывает, что это произошло из-за нежелания фон дер Ляйен проводить переговоры со Стармером. Financial Times добавляет, что это может указывать на нарастающую осторожность Брюсселя в отношениях с бывшим членом ЕС.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста некоторых стран. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
В мае в Евросоюзе согласовали создание кредитного инструмента SAFE для привлечения 150 миллиардов евро на наращивание производства вооружения. Кроме того, ожидается выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов стран ЕС. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины членами блока, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. При этом он напомнил, что Москва никогда не инициировала военное противостояние.
Киев - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Хорватия и Украина намерены совместно производить оборонную продукцию
27 октября, 22:50
 
В миреВеликобританияБрюссельРоссияУрсула фон дер ЛяйенКир СтармерВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала