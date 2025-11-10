Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мужчина погиб после падения на пути в метро
15:02 10.11.2025
В Петербурге мужчина погиб после падения на пути в метро
В Петербурге мужчина погиб после падения на пути в метро
Проверка организована после гибели мужчины, оказавшегося на путях в метро в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. РИА Новости, 10.11.2025
В Петербурге мужчина погиб после падения на пути в метро

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Проверка организована после гибели мужчины, оказавшегося на путях в метро в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ.
Ранее в понедельник метрополитен сообщал, что пассажир упал на пути на станции "Озерки", ее закрыли на вход, как и соседнюю станцию "Проспект просвещения". Движение поездов от "Парнаса" до "Озерков" было приостановлено. Пассажира подняли с путей в 10.53 мск, его состояние не уточнялось. Вскоре метро возобновило работу в обычном режиме.
"По предварительным данным, сегодня в дневное время на станции метро "Озерки" мужчина, оказавшийся на путях, получил травмы, не совместимые с жизнью. Следственным отделом по Выборгскому району... по данному факту организована процессуальная проверка", – говорится в сообщении.
Следователи работают на месте происшествия, причины случившегося устанавливаются.
