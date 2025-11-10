https://ria.ru/20251110/sk-2053956039.html
В Петербурге мужчина погиб после падения на пути в метро
В Петербурге мужчина погиб после падения на пути в метро - РИА Новости, 10.11.2025
В Петербурге мужчина погиб после падения на пути в метро
Проверка организована после гибели мужчины, оказавшегося на путях в метро в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба городского главка СК РФ. РИА Новости, 10.11.2025
В Петербурге мужчина погиб после падения на пути в метро
СК проведет проверку после гибели мужчины, оказавшегося на путях в метро