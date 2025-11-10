Рейтинг@Mail.ru
Шойгу рассказал об установке корпуса реактора АЭС в Египте - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 10.11.2025 (обновлено: 13:35 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/shoygu-2053934882.html
Шойгу рассказал об установке корпуса реактора АЭС в Египте
Шойгу рассказал об установке корпуса реактора АЭС в Египте - РИА Новости, 10.11.2025
Шойгу рассказал об установке корпуса реактора АЭС в Египте
Установка корпуса реактора первого блока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте состоится 19 ноября, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в Каире на встрече... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T13:25:00+03:00
2025-11-10T13:35:00+03:00
в мире
египет
каир (город)
россия
сергей шойгу
аэс "эль-дабаа"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922754727_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_5e0fdaa25eca1f27667a75e50c8d1715.jpg
https://ria.ru/20251105/proekt-2053036817.html
египет
каир (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922754727_192:0:1344:864_1920x0_80_0_0_0706bd8630bab06a92a595123d160e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, каир (город), россия, сергей шойгу, аэс "эль-дабаа", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Египет, Каир (город), Россия, Сергей Шойгу, АЭС "Эль-Дабаа", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Шойгу рассказал об установке корпуса реактора АЭС в Египте

Шойгу: установка корпуса реактора первого блока АЭС в Египте состоится 19 ноября

© Госкорпорация "Росатом"Проект АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Проект АЭС Эль-Дабаа в Египте - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Госкорпорация "Росатом"
Проект АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 10 ноя - РИА Новости. Установка корпуса реактора первого блока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте состоится 19 ноября, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в Каире на встрече с помощником президента Египта по нацбезопасности Файзой Эль-Нагой.
"Надеюсь, что событие, которое мы ждём 19 ноября, это кладка корпуса первого блока, состоится успешно", - сказал Шойгу.
Он отметил, что к строительству АЭС привлечены египетский персонал в количестве около 3,5 тысячи человек, а также множество предприятий.
Корпус реактора - ключевой элемент реакторной установки, внутри которой размещается активная зона и происходит управляемая цепная ядерная реакция. Он обеспечивает герметичность, выдерживает высокие давления и температуру, гарантируя безопасность и надежность работы энергоблока.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.
В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и №2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый
Проект АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии получил разрешение на строительство
5 ноября, 18:23
 
В миреЕгипетКаир (город)РоссияСергей ШойгуАЭС "Эль-Дабаа"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала