Шойгу рассказал об установке корпуса реактора АЭС в Египте

КАИР, 10 ноя - РИА Новости. Установка корпуса реактора первого блока АЭС "Эль-Дабаа" в Египте состоится 19 ноября, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в Каире на встрече с помощником президента Египта по нацбезопасности Файзой Эль-Нагой.

"Надеюсь, что событие, которое мы ждём 19 ноября, это кладка корпуса первого блока, состоится успешно", - сказал Шойгу

Он отметил, что к строительству АЭС привлечены египетский персонал в количестве около 3,5 тысячи человек, а также множество предприятий.

Корпус реактора - ключевой элемент реакторной установки, внутри которой размещается активная зона и происходит управляемая цепная ядерная реакция. Он обеспечивает герметичность, выдерживает высокие давления и температуру, гарантируя безопасность и надежность работы энергоблока.

АЭС "Эль-Дабаа " расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря , в 350 километрах от Каира . В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации " Росатом " - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке