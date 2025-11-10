https://ria.ru/20251110/shojgu-2053966004.html
Шойгу высказался об урегулировании палестино-израильского конфликта
КАИР, 10 ноя - РИА Новости. Комплексное урегулирование палестино-израильского конфликта на международно-правовой основе является единственным жизнеспособным решением, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Приветствуем содействие Каира
в разрешении региональных конфликтов, прежде всего в секторе Газа. Убеждены в том, что комплексное урегулирование палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе было и остается единственным жизнеспособным решением, которое гарантировало бы прочный мир всем народам Ближнего Востока", - сказал Шойгу
в понедельник на встрече с президентом Египта
Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Секретарь Совбеза сообщил, что Россия
внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке
и в Северной Африке
.
"В Москве
признательны за взвешенную и ответственную позицию Египта по украинскому вопросу, а вам лично - за продвижение инициатив о посредничестве в его мирном урегулировании", - заявил Шойгу.
"Считаем важным поддерживать должный уровень двусторонних контактов между министерствами обороны, силовыми структурами, правоохранительными органами, финансовыми разведками", - отметил он.
Секретарь Совбеза также пригласил экспертов из различных министерств и ведомств силового блока Египта на Международный форум по безопасности, который пройдет в мае следующего года в Москве.