Шойгу высказался об урегулировании палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 10.11.2025
15:32 10.11.2025
Шойгу высказался об урегулировании палестино-израильского конфликта
в мире
египет
россия
москва
сергей шойгу
Шойгу высказался об урегулировании палестино-израильского конфликта

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
КАИР, 10 ноя - РИА Новости. Комплексное урегулирование палестино-израильского конфликта на международно-правовой основе является единственным жизнеспособным решением, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Приветствуем содействие Каира в разрешении региональных конфликтов, прежде всего в секторе Газа. Убеждены в том, что комплексное урегулирование палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе было и остается единственным жизнеспособным решением, которое гарантировало бы прочный мир всем народам Ближнего Востока", - сказал Шойгу в понедельник на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
Секретарь Совета безопасности РФ, президент Русского географического общества Сергей Шойгу на пленарном заседании фестиваля Народы России и СНГ в Центре международной торговли - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Российские полигоны всегда готовы к использованию, заявил Шойгу
31 октября, 12:35
Секретарь Совбеза сообщил, что Россия внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Москве признательны за взвешенную и ответственную позицию Египта по украинскому вопросу, а вам лично - за продвижение инициатив о посредничестве в его мирном урегулировании", - заявил Шойгу.
"Считаем важным поддерживать должный уровень двусторонних контактов между министерствами обороны, силовыми структурами, правоохранительными органами, финансовыми разведками", - отметил он.
Секретарь Совбеза также пригласил экспертов из различных министерств и ведомств силового блока Египта на Международный форум по безопасности, который пройдет в мае следующего года в Москве.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Ирано-израильская конфронтация угрожает региону войной, заявил Шойгу
17 сентября, 00:13
 
В миреЕгипетРоссияМоскваСергей Шойгу
 
 
