Освобожденный из-под стражи Саркози вернулся домой

ПАРИЖ, 10 ноя - РИА Новости. Освобождённый из-под стражи бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в домой спустя час после рассмотрения его апелляции, передает корреспондент РИА Новости.

Десятки журналистов и несколько сторонников бывшего президента собрались на улице возле его дома, они аплодировали его возвращению.