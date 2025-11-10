Рейтинг@Mail.ru
Освобожденный из-под стражи Саркози вернулся домой - РИА Новости, 10.11.2025
17:27 10.11.2025 (обновлено: 17:52 10.11.2025)
Освобожденный из-под стражи Саркози вернулся домой
Освобожденный из-под стражи Саркози вернулся домой
Освобожденный из-под стражи Саркози вернулся домой

ПАРИЖ, 10 ноя - РИА Новости. Освобождённый из-под стражи бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в домой спустя час после рассмотрения его апелляции, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки журналистов и несколько сторонников бывшего президента собрались на улице возле его дома, они аплодировали его возвращению.
Саркози поместили 21 октября в парижскую тюрьму Санте, где он должен был отбывать пятилетний срок, к которому его приговорили в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. К экс-президенту приставили двоих вооруженных полицейских, которые обеспечивают его круглосуточную охрану. Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что такое решение было принято из-за угрозы для Саркози, характер которой министр не уточнил. Помещение Саркози в тюрьму является первым случаем реального заключения в тюрьму бывшего главы государства в истории Пятой французской республики.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после того, как издание Mediapart опубликовало документы о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
