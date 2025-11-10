Главный по НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс "намерен сильнее подчеркивать свой ядерный потенциал для более убедительного сдерживания противников". И чуть ли не топнул ножкой.

Когда Рютте отбивал атомно-политическую чечетку, в дверь одного из агентств его ведомства уже не раз, не два и не три колотили кулаками правоохранители и прокуроры. Сидящие на жирных оборонных заказах натовские сотрудники, судя по всему, воровали как не в себя бюджетики и бюджеты. В частности, похищенными оказались средства на закупку беспилотников, предназначенных оставшимся от Незалежной территориям. Ну и на сдачу за размещение заказов по своим людям "бабло" прилипало к шаловливым ручонкам тех, кто включил режим русофобии на полную мощность.

Сегодня ситуация яростно смердит. В агентстве по закупкам, аббревиатура которого состоит всего из четырех букв (NSPA), а ежегодный бюджет — десять с лишним миллиардов евро, не только крадут ассигнования, но и увольняют тех, кто пытается по мере возможности ворам помешать.

Полгода назад силовые органы Люксембурга (место прописки NSPA) получили сигналы, что деньги, предназначенные на войну с русскими, пропадают в карманах коллег. Генсек Рютте, тот самый, что "подчеркивает ядерный потенциал", заявил, что "полная транспарентность и всяческое благоприятствование" для работы расследующих факты "возможной коррупции" будут обеспечены.

"Транспарентность и благоприятствование" завершились увольнением сигнализировавших. Руководительница NSPA Стейси Каммингс, которую следствие ознакомило с фактами коррупции ее подчиненных, сочла представленные обвинения "необоснованными".

А в записках, составленных, например, главной кадровичкой NSPA, назывались не только имена и фамилии (по делу о воровстве проходят пять менеджеров агентства), но и раскрывались коррупционные схемы. А еще в сигналах объяснялось, как именно совершались хищения. Суммы выплат за допуск подельников-субподрядчиков к натовской кормушке могли составлять от нескольких сотен тысяч до пары-тройки миллионов евро.

Если раньше милитаристскую общеевропейскую казну разворовывали по-тихому и стыдливо, то в связи с тотальной украинизацией европейской политической жизни миллиарды начали воровать, беря пример с Украины. Не стесняясь. На глазах у всех.

Красота игры и натовских, и еэсовских (почти одно и то же) в том, что коррупция и отмывание похищенных средств совершались, не сходя с места. Рабочего. Путать свою шерсть с государственной — неофициальная строчка в служебном резюме экс-еврокомиссара Дидье Рейндерса.

Дидье Рейндерс был главным по заморозке наших авуаров на территории ЕС. Частных, государственных. Смешанных. Важно, что именно господин Рейндерс рассказывал прессе, чего и сколько нашего он заблокировал.

Наши государственные авуары — несколько сотен миллиардов евро, которые Россия положила под выгодный процент в европейском Euroclear. Это наша финансовая подушка безопасности. Наши общие сбережения.

Их и заблокировал Дидье Рейндерс. Дома которого обыскали, компьютеры конфисковали. И обвинение предъявили. Дидье Рейндерс, главный по блокированию наших авуаров в ЕС, отмыл примерно миллион евро. А еще Дидье Рейндерс получал за зашкаливающую русофобию, которая так и прет из всех его заявлений, пятизначное жалованье. Порядка 20 тысяч евро ежемесячно.

В условиях дичайшего экономического кризиса, рушащейся из-за колоссальной долговой нагрузки еэсовской (а значит, и натовской) финансовой системы коррупционная с привкусом милитаризма русофобия оказывается единственным надежным активом. Она приносит многомиллионные прибыли. Да, на чужой крови — европейско-натовского субподрядчика, Украины. Но нет такого преступления, которое европейцы не совершат, если им обещан с этого большой профит.

Для еэсовских и натовских милитаристская русофобия — главный на сегодня способ обогащения.

Для нас противостояние с ними — вопрос существования страны в режиме гарантированной безопасности. Искать компромисс с западными хищниками мы не собираемся. Они могут извороваться до предела, изничтожив и собственные экономики, а заодно и своих сограждан.