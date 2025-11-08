Рейтинг@Mail.ru
Рютте заявил о намерении НАТО сильнее подчеркивать свой ядерный потенциал - РИА Новости, 08.11.2025
13:02 08.11.2025
https://ria.ru/20251108/nato-2053643580.html
Рютте заявил о намерении НАТО сильнее подчеркивать свой ядерный потенциал
Рютте заявил о намерении НАТО сильнее подчеркивать свой ядерный потенциал - РИА Новости, 08.11.2025
Рютте заявил о намерении НАТО сильнее подчеркивать свой ядерный потенциал
НАТО в будущем намерена сильнее подчеркивать собственный ядерный потенциал для более убедительного сдерживания противников, заявил генсек альянса Марк Рютте в... РИА Новости, 08.11.2025
Рютте заявил о намерении НАТО сильнее подчеркивать свой ядерный потенциал

Рютте: НАТО намерено подчеркивать ядерный потенциал для сдерживания противников

© AP Photo / Khalil HamraГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте . Архивное фото
БЕРЛИН, 8 ноя - РИА Новости. НАТО в будущем намерена сильнее подчеркивать собственный ядерный потенциал для более убедительного сдерживания противников, заявил генсек альянса Марк Рютте в интервью газете Welt am Sonntag.
"Важно, чтобы мы больше говорили с нашими обществами о ядерном сдерживании, чтобы они понимали, как оно способствует нашей общей безопасности", - заявил Рютте.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Провокационное заявление генерала НАТО о России поразило журналиста
Вчера, 09:45
По мнению генсека альянса, Россия якобы использует "опасную и безрассудную ядерную риторику". И в этой связи жители Запада "должны знать, что нет причин для паники, потому что НАТО обладает мощным ядерным сдерживающим потенциалом, который служит сохранению мира".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия не бряцает ядерным оружием, это политика ядерного сдерживания.
Запад своей деструктивной деятельностью подорвал основы конструктивного диалога между странами, обладающими ядерным оружием, заявил ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов.
В МИД РФ ранее отмечали, что в стратегической сфере накопилось немало труднорешаемых проблем, связанных прежде всего с дестабилизирующими доктринальными установками и военно-техническими программами стран Запада. Среди таких негативных факторов МИД РФ назвал враждебную политику стран НАТО, "способную привести к лобовому столкновению ядерных держав", развитие альянсом схем и средств их ядерных миссий, включая расширение географии ядерного присутствия США в Европе, выстраивание глобальной и многосферной системы противоракетной обороны США и сопряженных с ней противоракетных куполов других западных стран. Там напомнили о наращивании Западом высокоточных дальнобойных потенциалов для так называемых превентивных обезоруживающих ударов, включая передовое развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности, о планах США и ряда их союзников по выведению оружия в космос с превращением его в среду боевых действий. По заявлению МИД РФ, это "не только создает серьезные препятствия для конструктивного диалога по ядерному разоружению и контролю над вооружениями, но и вынуждает другие государства" на принятие компенсирующих военно-технических мер. Там добавили, что "на перспективу, мы оставляем открытой дверь для политико-дипломатических решений".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Небензя прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях
Вчера, 08:22
 
В миреРоссияСШАЕвропаМарк РюттеВладимир ПутинАндрей БелоусовНАТО
 
 
