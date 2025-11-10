https://ria.ru/20251110/rossija-2053997911.html
Россия планирует провести первый международный форум по безопасности
Россия планирует провести первый международный форум по безопасности - РИА Новости, 10.11.2025
Россия планирует провести первый международный форум по безопасности
Россия планирует в 2026 году провести первый международный форум по безопасности, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на консультациях с... РИА Новости, 10.11.2025
россия
египет
москва
сергей шойгу
безопасность
россия
египет
москва
