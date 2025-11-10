https://ria.ru/20251110/rossija-2053944346.html
Сеть Pizza Hut зарегистрировала два товарных знака в России
Американская сеть пиццерий Pizza Hut зарегистрировала два товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 10.11.2025
