14:24 10.11.2025
Сеть Pizza Hut зарегистрировала два товарных знака в России
Американская сеть пиццерий Pizza Hut зарегистрировала два товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 10.11.2025
россия, санкт-петербург, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Санкт-Петербург, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Сеть Pizza Hut зарегистрировала два товарных знака в России

Роспатент зарегистрировал два товарных знака сети Pizza Hut

© Фото : пресс-служба "Шелл"Ресторан Pizza Hut
Ресторан Pizza Hut - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : пресс-служба "Шелл"
Ресторан Pizza Hut. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Американская сеть пиццерий Pizza Hut зарегистрировала два товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам ведомства, компания подала заявки в апреле 2024 года, а в ноябре Роспатент принял решение зарегистрировать товарные знаки в виде логотипа и в виде словесного знака сроком до 2034 года. В качестве заявителя указана американская компания "Пицца Хат Интернэшнл".
Товарный знак может использоваться в России для предоставления услуг ресторанов быстрого питания и кафе на вынос, в частности, продажи пиццы, блюд из мяса, птицы и рыбы.
В марте 2022 года компания Yum! Brands передала права собственности на все франчайзинговые активы Pizza Hut местному оператору, который объявил о ребрендинге ресторанов. В июле того же года рестораны Pizza Hut в Санкт-Петербурге сменили вывески на "Пицца Н".
РоссияСанкт-ПетербургФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
