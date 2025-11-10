Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о темах предстоящей беседы Путина с Токаевым - РИА Новости, 10.11.2025
12:26 10.11.2025 (обновлено: 13:18 10.11.2025)
Песков ответил на вопрос о темах предстоящей беседы Путина с Токаевым
Песков ответил на вопрос о темах предстоящей беседы Путина с Токаевым
Песков ответил на вопрос о темах предстоящей беседы Путина с Токаевым

Песков: Путин проинформирует Токаева о последних событиях на фронте

© Фото : AqordaПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформирует лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о последних событиях на фронте и о процессе мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Токаев посетит Россию с государственным визитом 11-12 ноября.
"Каждый раз президенты используют двусторонние контакты на высшем уровне, с тем, чтобы президент Путин имел возможность проинформировать о последних развитиях и на фронтах, и в процессе мирного урегулирования. Не сомневаюсь, что так же президент Путин сделает и в эти предстоящие два дня госвизита (Токаева в Россию - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Токаев в ходе предстоящего госвизита президента Казахстана в РФ обсудят вопросы двусторонних отношений, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня. Кроме того, лидеры в режиме видеоконференцсвязи обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в казахстанском Уральске.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Путин и Токаев обсудили российско-украинские переговоры
17 мая, 12:29
 
В миреРоссияКазахстанУкраинаВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевДмитрий Песков
 
 
