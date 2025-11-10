Песков ответил на вопрос о темах предстоящей беседы Путина с Токаевым

"Каждый раз президенты используют двусторонние контакты на высшем уровне, с тем, чтобы президент Путин имел возможность проинформировать о последних развитиях и на фронтах, и в процессе мирного урегулирования. Не сомневаюсь, что так же президент Путин сделает и в эти предстоящие два дня госвизита (Токаева в Россию - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.