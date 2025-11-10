https://ria.ru/20251110/putin-2053921117.html
Песков ответил на вопрос о темах предстоящей беседы Путина с Токаевым
Песков ответил на вопрос о темах предстоящей беседы Путина с Токаевым - РИА Новости, 10.11.2025
Песков ответил на вопрос о темах предстоящей беседы Путина с Токаевым
Президент России Владимир Путин проинформирует лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о последних событиях на фронте и о процессе мирного урегулирования на... РИА Новости, 10.11.2025
россия
казахстан
украина
Песков ответил на вопрос о темах предстоящей беседы Путина с Токаевым
Песков: Путин проинформирует Токаева о последних событиях на фронте
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проинформирует лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о последних событиях на фронте и о процессе мирного урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Токаев посетит Россию с государственным визитом 11-12 ноября.
"Каждый раз президенты используют двусторонние контакты на высшем уровне, с тем, чтобы президент Путин имел возможность проинформировать о последних развитиях и на фронтах, и в процессе мирного урегулирования. Не сомневаюсь, что так же президент Путин сделает и в эти предстоящие два дня госвизита (Токаева в Россию - ред.)", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Токаев в ходе предстоящего госвизита президента Казахстана в РФ обсудят вопросы двусторонних отношений, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня. Кроме того, лидеры в режиме видеоконференцсвязи обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в казахстанском Уральске.