В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров Путина и Токаева - РИА Новости, 10.11.2025
12:10 10.11.2025 (обновлено: 12:32 10.11.2025)
В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров Путина и Токаева
Президент Владимир Путин поговорит на встрече с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о сотрудничестве стран, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.11.2025
в мире, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
В мире, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорит на встрече с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о сотрудничестве стран, сообщила пресс-служба Кремля.
"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня", — говорится в релизе.
Зерно - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Россия и Казахстан договорились о расширении торговли сельхозпродукцией
Вчера, 15:25

Токаев посетит Россию с государственным визитом 11-12 ноября.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин проинформирует президента Казахстана о последних событиях на фронте и урегулировании на Украине.
Также лидеры в режиме видео-конференц-связи обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества стран, который пройдет в казахстанском Уральске, и подпишут пакет документов.
Последняя встреча Путина и Токаева состоялась 10 октября на полях саммита СНГ в Душанбе. Они обсудили двусторонние связи, включая строительство АЭС в Казахстане и товарооборот.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки
25 октября, 00:02
 
