В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров Путина и Токаева
В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров Путина и Токаева
Президент Владимир Путин поговорит на встрече с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о сотрудничестве стран, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 10.11.2025
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Президент Владимир Путин поговорит на встрече с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о сотрудничестве стран, сообщила пресс-служба
Кремля.
"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня", — говорится в релизе.
Токаев посетит Россию с государственным визитом 11-12 ноября.
Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин проинформирует президента Казахстана о последних событиях на фронте и урегулировании на Украине.
Также лидеры в режиме видео-конференц-связи обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества стран, который пройдет в казахстанском Уральске, и подпишут пакет документов.
Последняя встреча Путина и Токаева состоялась 10 октября на полях саммита СНГ
в Душанбе. Они обсудили двусторонние связи, включая строительство АЭС в Казахстане и товарооборот.