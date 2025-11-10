В Кремле рассказали о темах предстоящих переговоров Путина и Токаева

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорит на встрече с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о сотрудничестве стран, сообщила Президент Владимир Путин поговорит на встрече с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о сотрудничестве стран, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня", — говорится в релизе.

Токаев посетит Россию с государственным визитом 11-12 ноября.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин проинформирует президента Казахстана о последних событиях на фронте и урегулировании на Украине.

Также лидеры в режиме видео-конференц-связи обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества стран, который пройдет в казахстанском Уральске, и подпишут пакет документов.