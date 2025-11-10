https://ria.ru/20251110/prezident-2053964137.html
Президент Египта попросил передать приветствие Путину
Президент Египта попросил передать приветствие Путину - РИА Новости, 10.11.2025
Президент Египта попросил передать приветствие Путину
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу попросил передать приветствия своему российскому коллеге... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T15:21:00+03:00
2025-11-10T15:21:00+03:00
2025-11-10T15:21:00+03:00
в мире
египет
каир (город)
россия
абдель фаттах ас-сиси
сергей шойгу
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979567430_0:115:3113:1866_1920x0_80_0_0_4c24eb6cff1376765c36a1a3e1f8c03c.jpg
https://ria.ru/20250509/uchastie-2016052823.html
египет
каир (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979567430_474:0:3113:1979_1920x0_80_0_0_f572af11bd7126a466d2eb4db5bbcbe9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, каир (город), россия, абдель фаттах ас-сиси, сергей шойгу, владимир путин
В мире, Египет, Каир (город), Россия, Абдель Фаттах ас-Сиси, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Президент Египта попросил передать приветствие Путину
Президент Египта Ас-Сиси попросил Шойгу передать приветствие Путину