В ВСУ мобилизуют больных ДЦП и онкологией, рассказал пленный
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 10.11.2025
В ВСУ мобилизуют больных ДЦП и онкологией, рассказал пленный
Мужчин со второй степенью ДЦП и опухолью мозга мобилизовали в ВСУ в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости военнопленный Павел Котляров. РИА Новости, 10.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Мужчин со второй степенью ДЦП и опухолью мозга мобилизовали в ВСУ в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости военнопленный Павел Котляров.
Котляров уроженец Днепродзержинска (украинское название – Каменское) Днепропетровской области, в плен попал в начале ноября.
Украинские военные
Военные ВСУ сдаются в плен в районе Красноармейска, заявил Пушилин
Вчера, 12:33
"С ДЦП второй степени пацанов привозили", - сказал пленный.
Он добавил, что в учебном центре в его роте был мобилизованный с опухолью головного мозга.
"Он обреченный. Вот он со мной ходил и не знал, где находится. И это явно не добровольно (пришедшие в ВСУ - ред.) люди", - отметил Котляров.
Военнопленный ВСУ
Пленный украинец хочет попросить убежище в России
03:31
 
Специальная военная операция на Украине
Днепропетровская область
Днепродзержинск
Вооруженные силы Украины
 
 
