В ВСУ мобилизуют больных ДЦП и онкологией, рассказал пленный

ДОНЕЦК, 10 ноя - РИА Новости. Мужчин со второй степенью ДЦП и опухолью мозга мобилизовали в ВСУ в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости военнопленный Павел Котляров.

"С ДЦП второй степени пацанов привозили", - сказал пленный.

Он добавил, что в учебном центре в его роте был мобилизованный с опухолью головного мозга.