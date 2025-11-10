В Петербурге осудили нападавших на противников национал-социалистов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Ленинский райсуд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении 10 молодых людей, которые нападали на улице на тех, кого считали противниками национал-социалистов, сообщила объединенная . Ленинский райсуд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении 10 молодых людей, которые нападали на улице на тех, кого считали противниками национал-социалистов, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Приговор по статье о хулиганстве вынесен в отношении Руслана Бабаева, Алексея Самсоненко, Михаила Астапенко, Александра Колесникова, Никиты Полушина, Фахира Хамидовича, Олега Вилина, Максима Пятова, Артема Чмыхалова и Даниила Михайлова. На момент совершения преступлений в 2022-2024 годах все они были несовершеннолетними.

Так, в ноябре 2022 года восемь фигурантов, которые, как уточняет судебная пресс-служба, относятся "к группе национал-социалистов, которые ставят перед собой цель борьбы с антифашизмом", напали в саду Сан-Галли на четверых подростков, сочтя их идеологическими противниками.

Трое фигурантов в январе 2024 года на Измайловском проспекте также напали на прохожего, "которого они по внешнему виду отнесли к представителям левых идеологических взглядов". Изучив сообщества в мобильном телефоне оппонента, от него потребовали выйти из группы, которую фигуранты сочли антифашистской, и "совершить высказывания, положительно характеризующие национал-социалистов".

"Суд назначил наказание... Бабаеву – 3 года 10 месяца в ИК общего режима, судом зачтен срок меры пресечения, в связи с чем наказание считается отбытым. Бабаев освобожден из-под стражи в зале суда", – говорится в сообщении.

Самсоненко, Астапенко, Колесников, Полушин, Хамидович, Вилин и Пятов получили два года условно с испытательным сроком три года (каждый). Чмыхалов получил год условно с испытательным сроком два года, Михайлов – год условно с испытательным сроком один год.