В Петербурге мужчина получил 24 года колонии за изнасилование девочки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 24 годам лишения свободы местного жителя Сохибжона Худайкулова за изнасилование девочки, сексуальное насилие над ней и истязание с попустительства и при участии матери ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как отмечается, Худайкулов с июля 2023 года по апрель 2024 года жил вместе со своей подругой Анастасией Павловой и ее маленькой дочерью на улице Бутлерова. Когда ребенок заболел, взрослые невзлюбили девочку, которая полностью от них зависела в силу возраста, а также особенностей психологического и психического развития.

"Так, Худайкулов и Павлова... причинили малолетней потерпевшей тяжкий вред здоровью путем нанесения систематических телесных повреждений и особых страданий с издевательством, мучениями и с особой жестокостью, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Также Худайкулов... систематически высказывал в адрес (ребенка – ред.) угрозы ее убийства и убийства ее близких родственников", – рассказали в судебной пресс-службе.

Он же "совершил неоднократные насильственные половые акты и иные действия сексуального характера" в отношении девочки.

Худайкулов признан виновным по статьям 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 131 УК РФ (изнасилование), 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и 119 УК РФ (угроза убийством).

Мать ребенка признана виновной по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ) и укрывательстве преступлений (статья 316 УК РФ). Фигуранты признали вину частично.

"Суд назначил наказание... Худайкулову – 24 года с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной срок в ИК строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними в любой организационной правовой форме, а также трудовой деятельностью в работающих с несовершеннолетними организациях, на срок 17 лет", – говорится в сообщении.

Павлова отправлена в колонию общего режима на 12 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними в любой организационной правовой форме, а также трудовой деятельностью в работающих с несовершеннолетними организациях, на срок четыре года.