В Петербурге уличную певицу Логинову вновь доставили в полицию
В Петербурге уличную певицу Логинову вновь доставили в полицию - РИА Новости, 10.11.2025
В Петербурге уличную певицу Логинову вновь доставили в полицию
В Санкт-Петербурге снова задержали уличную певицу Диану Логинову и музыканта ее группы Александра Орлова, которые уже дважды отбывали административный арест,... РИА Новости, 10.11.2025
10.11.2025
2025-11-10T09:25:00+03:00
2025-11-10T11:01:00+03:00
В Петербурге уличную певицу Логинову вновь доставили в полицию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. В Санкт-Петербурге снова задержали уличную певицу Диану Логинову и музыканта ее группы Александра Орлова, которые уже дважды отбывали административный арест, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
"Сегодня обоих доставили в полицию Адмиралтейского района, откуда Логинову
и Орлова
доставят в суд для назначения наказания по статье 20.2.2
КоАП Российской Федерации, дополнительный эпизод", — сказал собеседник агентства.
По его словам, полицейские будут просить суд назначить Логиновой и Орлову еще один административный арест.
Накануне представитель оперативных служб рассказал РИА Новости, что музыканты получили новые административные протоколы по статье об организации массового одновременного пребывания граждан. Официальным комментарием правоохранителей агентство пока не располагает.
Кроме того, 8 ноября Дзержинский районный суд Петербурга
зарегистрировал в отношении Логиновой административные материалы по статье о дискредитации армии.
В октябре Логинову, исполнявшую песни иноагентов, дважды подвергали административному аресту на 13 суток за организацию несогласованных концертов в центре города. Еще двоим музыкантам ее группы назначили 13 и 12 суток. Помимо этого, певицу оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил.