Песков рассказал о подготовке к госвизиту Токаева в Россию
Песков рассказал о подготовке к госвизиту Токаева в Россию - РИА Новости, 10.11.2025
Песков рассказал о подготовке к госвизиту Токаева в Россию
Кремль активно завершает подготовку к государственному визиту лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, который начнется во вторник, заявил... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:25:00+03:00
россия
казахстан
касым-жомарт токаев
дмитрий песков
россия
казахстан
Новости
Песков рассказал о подготовке к госвизиту Токаева в Россию
