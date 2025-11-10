https://ria.ru/20251110/peskov-2053916273.html
Песков назвал Казахстан особым привилегированным партнером России
Казахстан - особый привилегированный партнер России, очень важное государство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2025
