Рейтинг@Mail.ru
В Перми арестовали организатора концерта в поддержку группы "Стоптайм" - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 10.11.2025
https://ria.ru/20251110/perm-2053968288.html
В Перми арестовали организатора концерта в поддержку группы "Стоптайм"
В Перми арестовали организатора концерта в поддержку группы "Стоптайм" - РИА Новости, 10.11.2025
В Перми арестовали организатора концерта в поддержку группы "Стоптайм"
Жительницу Перми Екатерину Осташеву, организовавшую концерт в поддержку группы "Стоптайм", отправили под административный арест на 15 суток за неповиновение... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T15:47:00+03:00
2025-11-10T15:47:00+03:00
происшествия
россия
пермь
санкт-петербург
диана логинова
монеточка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20251110/peterburg-2053877601.html
https://ria.ru/20251110/protokol-2053912389.html
россия
пермь
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, пермь, санкт-петербург, диана логинова, монеточка
Происшествия, Россия, Пермь, Санкт-Петербург, Диана Логинова, Монеточка
В Перми арестовали организатора концерта в поддержку группы "Стоптайм"

Устроившую концерт в поддержку "Стоптайм" пермячку арестовали на 15 суток

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Жительницу Перми Екатерину Осташеву, организовавшую концерт в поддержку группы "Стоптайм", отправили под административный арест на 15 суток за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде города.
"Пятнадцать суток административного ареста по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции… в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка)", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей совершенного девушкой правонарушения.
Певица Диана Логинова (Наоко) - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Петербурге уличную певицу Логинову вновь доставили в полицию
Вчера, 09:25
Ранее в суде сообщили РИА Новости, что 6 ноября Ленинский районный суд Перми назначил Осташевой 60 часов обязательных работ по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Как пояснила собеседница агентства, 22 октября Осташева устроила на Эспланаде в центре города массовое мероприятие-концерт в поддержку группы "Стоптайм". Вину девушка не признала.
Как сообщала в октябре объединенная пресс-служба судов Петербурга, солистка "Стоптайма" Диана Логинова и двое музыкантов ее группы дважды получали наказание в виде административного ареста по статье КоАП РФ об организации массового одновременного пребывания граждан после несогласованных "концертов" в центре города.
Кроме того, Логинову оштрафовали на 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ из-за исполнения на улице песни иноагента Монеточки*, на нее также составили второй протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ – на сей раз за исполнение песни иноагента Noize МС*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Певица Диана Логинова (Наоко) в Дзержинском суде Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
На певицу Логинову составили новый протокол из-за песни Noize МС*
Вчера, 12:01
 
ПроисшествияРоссияПермьСанкт-ПетербургДиана ЛогиноваМонеточка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала