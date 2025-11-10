В Перми арестовали организатора концерта в поддержку группы "Стоптайм"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Жительницу Перми Екатерину Осташеву, организовавшую концерт в поддержку группы "Стоптайм", отправили под административный арест на 15 суток за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде города.
"Пятнадцать суток административного ареста по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции… в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка)", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей совершенного девушкой правонарушения.
Ранее в суде сообщили РИА Новости, что 6 ноября Ленинский районный суд Перми назначил Осташевой 60 часов обязательных работ по части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Как пояснила собеседница агентства, 22 октября Осташева устроила на Эспланаде в центре города массовое мероприятие-концерт в поддержку группы "Стоптайм". Вину девушка не признала.
Как сообщала в октябре объединенная пресс-служба судов Петербурга, солистка "Стоптайма" Диана Логинова и двое музыкантов ее группы дважды получали наказание в виде административного ареста по статье КоАП РФ об организации массового одновременного пребывания граждан после несогласованных "концертов" в центре города.
Кроме того, Логинову оштрафовали на 30 тысяч рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ из-за исполнения на улице песни иноагента Монеточки*, на нее также составили второй протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ – на сей раз за исполнение песни иноагента Noize МС*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента