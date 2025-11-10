В Перми арестовали организатора концерта в поддержку группы "Стоптайм"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя - РИА Новости. Жительницу Перми Екатерину Осташеву, организовавшую концерт в поддержку группы "Стоптайм", отправили под административный арест на 15 суток за неповиновение полиции, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде города.