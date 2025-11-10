Рейтинг@Mail.ru
19:08 10.11.2025 (обновлено: 21:12 10.11.2025)
Операторы связи запустили "период охлаждения" для сим-карт
технологии, россия, безопасность, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Россия, Безопасность, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
© iStock.com / MStudioImagesМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном
© iStock.com / MStudioImages
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за границы, для борьбы с БПЛА, сообщило Минцифры в Telegram-канале.
"Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и СМС-сообщения на этой сим-карте будут временно блокироваться", — говорится в публикации.

Период охлаждения будет задействован, если сим-карта неактивна в течение 72 часов и при возвращении из международного роуминга.
Восстановить доступ к мобильному интернету и СМС-сообщениям можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора. Также предусмотрена возможность позвонить в кол-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону.
В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что его ведомство предлагает блокировать зарубежным сим-картам доступ в мобильный интернет на несколько часов, когда они попадут на территорию России. Он объяснил, что такая мера позволит лишить БПЛА возможности предметного нацеливания.
ТехнологииРоссияБезопасностьМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
