Операторы связи запустили "период охлаждения" для сим-карт

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт абонентов, вернувшихся из-за границы, для борьбы с БПЛА, сообщило Минцифры в Telegram-канале.
«
"Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и СМС-сообщения на этой сим-карте будут временно блокироваться", — говорится в публикации.
МВД предупредило о новых схемах мошенничества с сим-картами
24 октября, 14:25
Период охлаждения будет задействован, если сим-карта неактивна в течение 72 часов и при возвращении из международного роуминга.
Восстановить доступ к мобильному интернету и СМС-сообщениям можно в любой момент, авторизовавшись по ссылке от оператора. Также предусмотрена возможность позвонить в кол-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону.
В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что его ведомство предлагает блокировать зарубежным сим-картам доступ в мобильный интернет на несколько часов, когда они попадут на территорию России. Он объяснил, что такая мера позволит лишить БПЛА возможности предметного нацеливания.
В России появятся детские сим-карты
5 ноября, 11:55