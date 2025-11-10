https://ria.ru/20251110/opasnost-2053843839.html
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 10.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
воронежская область
На территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА