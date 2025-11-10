Рейтинг@Mail.ru
WSJ рассказала, как задержали обвиняемого по делу о "Северных потоках" - РИА Новости, 10.11.2025
10:20 10.11.2025
WSJ рассказала, как задержали обвиняемого по делу о "Северных потоках"
WSJ рассказала, как задержали обвиняемого по делу о "Северных потоках"
в мире, россия, сша, украина, сергей кузнецов (архитектор), сеймур херш, дмитрий песков, евросоюз, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, северный поток, северный поток — 2
WSJ рассказала, как задержали обвиняемого по делу о "Северных потоках"

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Немецкие детективы, расследовавшие дело о подрыве "Северных потоков", отследили настоящий паспорт обвиняемого в теракте гражданина Украины Сергея Кузнецова с помощью "дружественной страны", после чего следователи установили на его документы "тихую тревогу", которая должна была сработать при пересечении границы ЕС, пишет газета Wall Street Journal.
Как пишет издание, немецкие следователи во время поиска местонахождения подозреваемого решили проверить страны за пределами ЕС, куда "ездят отдыхать украинцы". Вскоре после этого пограничная полиция дружественной страны нашла совпадение, отмечает Wall Street Journal. Выяснилось, что туда подозреваемый ездил по делам. Таким образом следователи получили копию его паспорта с его настоящим именем и датой рождения.
"Немецкая полиция установила на его паспорт так называемую "тихую тревогу", которая должна была сработать при пересечении границы ЕС", - пишет газета.
Сигнал был получен 13 августа, когда Кузнецов пересек границу Украины с Польшей. Затем следователи отследили его путь до Чехии, а затем до Италии, используя данные системы оплаты проезда и бронирование отелей его жены на сайте онлайн-турагентств. Позднее он был задержан в Италии.
Суд итальянской Болоньи в конце октября принял решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в терактах на газопроводах "Северный поток" в 2022 году. Польский суд в Варшаве ранее заблокировал запрос Германии об экстрадиции и освободил другого фигуранта дела - Владимира Журавлева.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал бывший тогда президентом США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
