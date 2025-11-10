https://ria.ru/20251110/moskva-2053993024.html
В Москве задержали экс-депутата парламента Дагестана
В Москве задержали экс-депутата парламента Дагестана - РИА Новости, 10.11.2025
В Москве задержали экс-депутата парламента Дагестана
Силовики задержали в Москве бывшего депутата парламента Дагестана Джафара Абуева, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T17:17:00+03:00
2025-11-10T17:17:00+03:00
2025-11-10T17:55:00+03:00
происшествия
москва
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053995119_0:60:1020:634_1920x0_80_0_0_e7fa7caa169d13d5fd9950668e7877de.jpg
https://ria.ru/20251110/bashkirija-2053969688.html
москва
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053995119_70:0:961:668_1920x0_80_0_0_c942164dedb81054d0c4fc618c87b06a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, республика дагестан
Происшествия, Москва, Республика Дагестан
В Москве задержали экс-депутата парламента Дагестана
В Москве задержали экс-депутата парламента Дагестана Джафара Абуева