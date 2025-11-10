Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали экс-депутата парламента Дагестана - РИА Новости, 10.11.2025
17:17 10.11.2025 (обновлено: 17:55 10.11.2025)
В Москве задержали экс-депутата парламента Дагестана
В Москве задержали экс-депутата парламента Дагестана
происшествия, москва, республика дагестан
Происшествия, Москва, Республика Дагестан
В Москве задержали экс-депутата парламента Дагестана

В Москве задержали экс-депутата парламента Дагестана Джафара Абуева

© Фото : Партия "Единая Россия"Джафар Абуев
Джафар Абуев - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : Партия "Единая Россия"
Джафар Абуев. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 10 ноя - РИА Новости. Силовики задержали в Москве бывшего депутата парламента Дагестана Джафара Абуева, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.
“Джафара Абуева задержали в Москве. В Дагестане проводились обыски по его адресам”, – сказал собеседник агентства.
Абуев был депутатом народного собрания (парламента) Дагестана шестого созыва, также занимал должность советника председателя правительства республики.
