https://ria.ru/20251110/kreml-2053916124.html
Кремль ведет активную подготовку визита Путина в Индию, сообщил Песков
Кремль ведет активную подготовку визита Путина в Индию, сообщил Песков - РИА Новости, 10.11.2025
Кремль ведет активную подготовку визита Путина в Индию, сообщил Песков
Кремль ведет активную подготовку визита президента России Владимира Путина в Индию, надеется, что он будет содержательным, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T12:22:00+03:00
2025-11-10T12:22:00+03:00
2025-11-10T12:22:00+03:00
политика
индия
россия
владимир путин
дмитрий песков
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053776731_0:152:3096:1893_1920x0_80_0_0_b8ac8162e9f3f2865bade2024ffa075c.jpg
https://ria.ru/20251110/indija-2053881606.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053776731_363:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_f919785767c7a89d8142b47fb57a6d91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, индия, россия, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков
Политика, Индия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков
Кремль ведет активную подготовку визита Путина в Индию, сообщил Песков
Песков: Кремль ведет активную подготовку визита Путина в Индию