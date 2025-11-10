https://ria.ru/20251110/kosmos-2053847523.html
"Обвивают и пожирают": происходящее на Солнце впечатлило астрономов
"Обвивают и пожирают": происходящее на Солнце впечатлило астрономов
Вспышка на Солнце уничтожает магнитные волокна оказавшегося рядом протуберанца, сообщила в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS). РИА Новости, 10.11.2025
земля
Земля, Российская академия наук, Вспышки на Солнце
"Обвивают и пожирают": происходящее на Солнце впечатлило астрономов
Учёные ИКИ РАН показали на видео уничтожение гигантского протуберанца на Солнце