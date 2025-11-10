Рейтинг@Mail.ru
"Обвивают и пожирают": происходящее на Солнце впечатлило астрономов - РИА Новости, 10.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:43 10.11.2025 (обновлено: 08:53 10.11.2025)
https://ria.ru/20251110/kosmos-2053847523.html
"Обвивают и пожирают": происходящее на Солнце впечатлило астрономов
"Обвивают и пожирают": происходящее на Солнце впечатлило астрономов - РИА Новости, 10.11.2025
"Обвивают и пожирают": происходящее на Солнце впечатлило астрономов
Вспышка на Солнце уничтожает магнитные волокна оказавшегося рядом протуберанца, сообщила в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS). РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T01:43:00+03:00
2025-11-10T08:53:00+03:00
земля
российская академия наук
вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053869951_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16492b4a8fd3bd48d2e274b5bd692ddd.jpg
https://ria.ru/20251105/vspyshka-2052883787.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вспышка на Солнце уничтожает гигантский протуберанец
Вспышка на Солнце уничтожает гигантский протуберанец
2025-11-10T01:43
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053869951_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c232fa9952faad9446db9984453155a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, Вспышки на Солнце
"Обвивают и пожирают": происходящее на Солнце впечатлило астрономов

Учёные ИКИ РАН показали на видео уничтожение гигантского протуберанца на Солнце

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Вспышка на Солнце уничтожает магнитные волокна оказавшегося рядом протуберанца, сообщила в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS).
"Выброшенные из центра вспышки магнитные волокна обвивают и "пожирают" находящийся рядом солнечный протуберанец — огромное волокно темного холодного газа протяженностью около 300 тысяч километров, неосторожно оказавшееся рядом с местом взрыва", — говорится в публикации.
Вчера в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН (XRAS) сообщили о двух облаках плазмы, выброшенной Солнцем, которые накроют Землю на следующей неделе и принесут с собой магнитные бури.
Протуберанец — это огромное, сравнительно холодное и плотное облако плазмы (раскаленного газа), которое поднимается и удерживается над поверхностью Солнца его мощным магнитным полем.
Солнечная вспышка - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
На Солнце произошла вторая за сутки сильнейшая вспышка
5 ноября, 06:47
 
ЗемляРоссийская академия наукВспышки на Солнце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала