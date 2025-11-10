Запад не поможет Киеву избежать наказания, заявил Косачев

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что западные покровители не помогут украинскому руководству уклониться от ответственности за его преступления, как никто не помог избежать наказания нацистским преступникам на Нюрнбергском трибунале 1945-1946 годов.