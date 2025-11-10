МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что западные покровители не помогут украинскому руководству уклониться от ответственности за его преступления, как никто не помог избежать наказания нацистским преступникам на Нюрнбергском трибунале 1945-1946 годов.
"Приговор Международного военного трибунала в Нюрнберге от 1 октября 1946 года является неотъемлемой и действующей частью современного международного права. Этот приговор, если хотите, - юридическая основа претензий России к киевскому режиму в части денацификации Украины. Никто не помог избежать наказания гитлеровским приспешникам (фюрера Германии Адольфа Гитлера) после их военного поражения, хотя такие попытки имели место. Точно так же западные покровители не помогут Киеву уклониться от этой ответственности", - написал политик в Telegram-канале.
Косачев добавил, что практика Нюрнбергского трибунала востребована и актуальна в контексте расследования преступлений украинских нацистов. Однако сейчас виды ответственности за них, по словам Косачева, могут быть разные.
"Скажу лишь, что наши интеллектуальные усилия сейчас направлены на поиск подходящих юридических механизмов", - заключил сенатор.