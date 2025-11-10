Китай выразил протест из-за заявлений Японии в отношении Тайваня

ПЕКИН, 10 ноя – РИА Новости. Китай выразил протест из-за заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити в отношении Тайваня, сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Как отметил Линь Цзянь, ранее руководство Японии "сделало ошибочные высказывания в отношении Тайваня, намекнув на возможность военного вмешательства в Тайваньском проливе". По словам дипломата, данные заявления представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая и серьёзно нарушают принцип "одного Китая".
"Китай выражает острое недовольство и решительный протест в этой связи. Японской стороне было сделано серьезное представление и выражен резкий протест", - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Такаити.
Линь Цзянь подчеркнул, что решение тайваньского вопроса и осуществление воссоединения родины - это исключительно внутреннее дело Китая, не терпящее вмешательства каких-либо внешних сил.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром Японии Санаэ Такаити заявил, что Пекин надеется на то, что новый кабинет министров Японии сформирует правильное восприятие Китая для развития двустороннего сотрудничества. Китайский лидер подчеркнул, что обеим сторонам необходимо соблюдать достигнутые договоренности по таким принципиальным вопросам, как Тайвань и история, что обеспечит прочную основу для отношений между Пекином и Токио.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
