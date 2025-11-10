Рейтинг@Mail.ru
Кабмин направит шесть миллиардов на инфраструктуру для переработки ТКО - РИА Новости, 10.11.2025
09:37 10.11.2025
Кабмин направит шесть миллиардов на инфраструктуру для переработки ТКО
Кабмин направит шесть миллиардов на инфраструктуру для переработки ТКО - РИА Новости, 10.11.2025
Кабмин направит шесть миллиардов на инфраструктуру для переработки ТКО
Правительство РФ направит дополнительно 6 миллиардов рублей на создание инфраструктуры для переработки твёрдых коммунальных отходов в ряде регионов. РИА Новости, 10.11.2025
Кабмин направит шесть миллиардов на инфраструктуру для переработки ТКО

Правительство направит 6 млрд рублей на инфраструктуру для переработки мусора

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМусороперерабатывающий завод
Мусороперерабатывающий завод
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Мусороперерабатывающий завод. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительство РФ направит дополнительно 6 миллиардов рублей на создание инфраструктуры для переработки твёрдых коммунальных отходов в ряде регионов.
"Свыше 6 млрд рублей будет дополнительно направлено ряду субъектов на реализацию региональных проектов по созданию инфраструктуры для переработки твёрдых коммунальных отходов. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что субсидии получат четыре региона: республики Марий Эл, Мордовия, Дагестан и Курганская область.
"Господдержка позволит реализовать на этих территориях в общей сложности шесть проектов по строительству и реконструкции предприятий по переработке, сортировке, обезвреживанию и утилизации твёрдых коммунальных отходов. Решение направлено на создание условий для формирования комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, обеспечения сортировки и переработки мусора, снижения объёма отходов, направляемых на полигоны", - добавили в правительстве РФ.
Региональные мероприятия по созданию инфраструктуры для переработки твёрдых коммунальных отходов реализуются в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", входящего в новый национальный проект "Экологическое благополучие".
Вывоз и утилизация мусора - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
ФАС выявила картель в сфере транспортировки ТКО на 4,4 млрд рублей
5 ноября, 10:31
 
Экономика Россия Республика Дагестан Курганская область Михаил Мишустин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
