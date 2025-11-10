Кабмин направит шесть миллиардов на инфраструктуру для переработки ТКО

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительство РФ направит дополнительно 6 миллиардов рублей на создание инфраструктуры для переработки твёрдых коммунальных отходов в ряде регионов.
"Свыше 6 млрд рублей будет дополнительно направлено ряду субъектов на реализацию региональных проектов по созданию инфраструктуры для переработки твёрдых коммунальных отходов. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что субсидии получат четыре региона: республики Марий Эл, Мордовия, Дагестан и Курганская область.
"Господдержка позволит реализовать на этих территориях в общей сложности шесть проектов по строительству и реконструкции предприятий по переработке, сортировке, обезвреживанию и утилизации твёрдых коммунальных отходов. Решение направлено на создание условий для формирования комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, обеспечения сортировки и переработки мусора, снижения объёма отходов, направляемых на полигоны", - добавили в правительстве РФ.
Региональные мероприятия по созданию инфраструктуры для переработки твёрдых коммунальных отходов реализуются в рамках федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", входящего в новый национальный проект "Экологическое благополучие".