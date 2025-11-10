Индия и Россия готовят соглашение по защите прав индийских рабочих

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. Нью-Дели и Москва готовят соглашение по защите прав индийских рабочих в России, его подписание ожидается в рамках ежегодного индийско-российского саммита в декабре, сообщает издание Economic Times.
Там отметили, что Россия стремится увеличить число индийцев в своей рабочей силе, при этом рабочие из Индии заняты в таких секторах, как строительство и текстильная промышленность, также в России растет спрос на квалифицированных специалистов в области машиностроения и электроники.
"К концу 2025 года в России будет трудоустроено чуть более 70 тысяч индийцев в соответствии с квотой, установленной министерством труда России. Министр труда Индии встретился со своим российским коллегой в Дохе на этой неделе в рамках международной встречи, и, как стало известно, вопрос об индийской рабочей силе обсуждался в ходе обсуждения", - отмечает издание.
В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин планирует посетить Индию в декабре для участия с ежегодном индийско-российском саммите на высшем уровне. При этом индийские СМИ сообщали, что саммит с участием глав двух государств может состояться 5-6 декабря.
