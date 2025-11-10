Рейтинг@Mail.ru
Индия и Россия готовят соглашение по защите прав индийских рабочих - РИА Новости, 10.11.2025
09:43 10.11.2025
Индия и Россия готовят соглашение по защите прав индийских рабочих
Индия и Россия готовят соглашение по защите прав индийских рабочих - РИА Новости, 10.11.2025
Индия и Россия готовят соглашение по защите прав индийских рабочих
Нью-Дели и Москва готовят соглашение по защите прав индийских рабочих в России, его подписание ожидается в рамках ежегодного индийско-российского саммита в... РИА Новости, 10.11.2025
в мире
россия
индия
нью-дели
юрий ушаков
владимир путин
россия
индия
нью-дели
в мире, россия, индия, нью-дели, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Россия, Индия, Нью-Дели, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Индия и Россия готовят соглашение по защите прав индийских рабочих

Economic Times: РФ и Индия подпишут соглашение по защите прав индийских рабочих

Индийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноя – РИА Новости. Нью-Дели и Москва готовят соглашение по защите прав индийских рабочих в России, его подписание ожидается в рамках ежегодного индийско-российского саммита в декабре, сообщает издание Economic Times.
"Ожидается, что Индия и Россия на ежегодном саммите в Нью-Дели в следующем месяце заключат пакт о трудовой миграции, призванный защитить права растущего числа индийских рабочих в России. Этот пакт будет способствовать увеличению числа индийцев в России в ближайшие годы", - отмечает газета.
Там отметили, что Россия стремится увеличить число индийцев в своей рабочей силе, при этом рабочие из Индии заняты в таких секторах, как строительство и текстильная промышленность, также в России растет спрос на квалифицированных специалистов в области машиностроения и электроники.
"К концу 2025 года в России будет трудоустроено чуть более 70 тысяч индийцев в соответствии с квотой, установленной министерством труда России. Министр труда Индии встретился со своим российским коллегой в Дохе на этой неделе в рамках международной встречи, и, как стало известно, вопрос об индийской рабочей силе обсуждался в ходе обсуждения", - отмечает издание.
В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин планирует посетить Индию в декабре для участия с ежегодном индийско-российском саммите на высшем уровне. При этом индийские СМИ сообщали, что саммит с участием глав двух государств может состояться 5-6 декабря.
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса
Россия в августе вдвое увеличила экспорт алмазов в Индию
5 ноября, 08:49
 
В мире Россия Индия Нью-Дели Юрий Ушаков Владимир Путин
 
 
