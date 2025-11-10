Глава ФБР посетил Китай для обсуждения проблемы фентанила

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель посетил Китай на прошлой неделе для обсуждения проблемы фентанила, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Директор ФБР Кэш Патель на прошлой неделе посетил Китай для обсуждения фентанила", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на двух осведомленных лиц.
По информации агентства, Патель прилетел в Пекин в пятницу, а в субботу провел переговоры с китайскими официальными лицами. Рейтер отмечает, что визит главы ФБР официально не был анонсирован.
В конце октября телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что Патель собирается посетить Китай в ноябре рамках кампании ведомства по борьбе с международными поставщиками химикатов.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином проблему контрабанды фентанила из Китая в Соединенные Штаты.
Ранее министерство коммерции КНР сообщало, что США по итогам торговых переговоров с Китаем в Куала-Лумпуре приняли решение отменить 10% "фентаниловый тариф" на китайские товары, а 24% взаимный тариф на китайские товары будет приостановлен еще на год, Китай также скорректирует свои ответные меры.