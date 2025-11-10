Рейтинг@Mail.ru
Глава ФБР посетил Китай для обсуждения проблемы фентанила
09:13 10.11.2025
Глава ФБР посетил Китай для обсуждения проблемы фентанила
Директор ФБР Кэш Патель посетил Китай на прошлой неделе для обсуждения проблемы фентанила, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.11.2025
2025-11-10T09:13:00+03:00
2025-11-10T09:13:00+03:00
в мире, китай, сша, пекин, кэш патель, дональд трамп, си цзиньпин, фбр
В мире, Китай, США, Пекин, Кэш Патель, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, ФБР
© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель посетил Китай на прошлой неделе для обсуждения проблемы фентанила, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Директор ФБР Кэш Патель на прошлой неделе посетил Китай для обсуждения фентанила", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на двух осведомленных лиц.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп сообщил о готовности Китая работать над прекращением потока фентанила
30 октября, 11:35
По информации агентства, Патель прилетел в Пекин в пятницу, а в субботу провел переговоры с китайскими официальными лицами. Рейтер отмечает, что визит главы ФБР официально не был анонсирован.
В конце октября телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что Патель собирается посетить Китай в ноябре рамках кампании ведомства по борьбе с международными поставщиками химикатов.
​Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином проблему контрабанды фентанила из Китая в Соединенные Штаты.
Ранее министерство коммерции КНР сообщало, что США по итогам торговых переговоров с Китаем в Куала-Лумпуре приняли решение отменить 10% "фентаниловый тариф" на китайские товары, а 24% взаимный тариф на китайские товары будет приостановлен еще на год, Китай также скорректирует свои ответные меры.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Офис торгпреда США приостановил на год расследование в отношении КНР
07:18
 
В миреКитайСШАПекинКэш ПательДональд ТрампСи ЦзиньпинФБР
 
 
