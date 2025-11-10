Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при супертайфуне на Филиппинах выросло до восьми - РИА Новости, 10.11.2025
16:01 10.11.2025
Число погибших при супертайфуне на Филиппинах выросло до восьми
Число погибших в результате супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах составило по меньшей мере восемь человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 10.11.2025
в мире, филиппины, китай, хуалянь, фердинанд маркос
В мире, Филиппины, Китай, Хуалянь, Фердинанд Маркос
Число погибших при супертайфуне на Филиппинах выросло до восьми

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах составило по меньшей мере восемь человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Супертайфун обрушился на северо-восточную часть Филиппин в воскресенье. Ранее сообщалось о гибели по меньшей мере двух человек, еще около 1,4 миллиона человек были заранее эвакуированы.
"Супертайфун "Фунг-Вонг" вызвал наводнения и оползни, оставил без электричества целые провинции, по меньшей мере восемь человек погибли, более 1,4 миллиона человек были эвакуированы",- пишет агентство.
Сейчас супертайфун "Фунг-Вонг" приближается к Китаю. Власти КНР призвали население подготовиться к возможной эвакуации и собрать экстренный набор с предметами первой необходимости. Власти уезда Хуалянь на востоке Тайваня на фоне приближающегося супертайфуна объявили о закрытии школ и учреждений, жителям некоторых районов рекомендовано эвакуироваться. "Фунг-Вонг" станет 26-м тайфуном для Китая в 2025 году. Стихия принесет проливные дожди на восток провинций Чжэцзян, Фуцзянь и Гуандун.
На прошлой неделе на центральную часть Филиппин также обрушился тайфун "Калмаэги". По последним данным, число погибших составило по меньшей мере 224 человека, еще 109 человек числятся пропавшими без вести. Большинство жертв найдены в провинции Себу, в регионах Западные Висайи, Восточные Висайи и на острове Негрос. В четверг президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил в стране "режим национального бедствия".
В пятницу посольство РФ на Филиппинах сообщило РИА Новости, что информация о пострадавших россиянах в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах не поступала.
