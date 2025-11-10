FIE обязала страны впускать всех, кто имеет право на участие в состязаниях

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) постановил, что все страны - организаторы соревнований под эгидой организации обязаны предоставить въезд в страну спортсменам, командам и официальным лицам, имеющим право на участие, сообщается на сайте FIE.

Как отмечается в заявлении, FIE намерена с осмотрительностью предоставлять право проведения своих соревнований и мероприятий и будет требовать от стран-организаторов письменных гарантий, что все имеющие право на участие спортсмены, официальные лица и команды "смогут въехать в страну и соревноваться без какой-либо формы дискриминации, в том числе иметь право на равное обращение в соответствии с применимым протоколом для всех участников".