FIE обязала страны впускать всех, кто имеет право на участие в состязаниях

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) постановил, что все страны - организаторы соревнований под эгидой организации обязаны предоставить въезд в страну спортсменам, командам и официальным лицам, имеющим право на участие, сообщается на сайте FIE.
Как отмечается в заявлении, FIE намерена с осмотрительностью предоставлять право проведения своих соревнований и мероприятий и будет требовать от стран-организаторов письменных гарантий, что все имеющие право на участие спортсмены, официальные лица и команды "смогут въехать в страну и соревноваться без какой-либо формы дискриминации, в том числе иметь право на равное обращение в соответствии с применимым протоколом для всех участников".
"В случае невыполнения гарантий FIE будет готова принять соответствующие меры, включая перенос, изменение места проведения или отмену мероприятия и другие", - говорится в заявлении.
23 октября президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что россияне не смогут выступить на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше, так как в эту страну не пускают российских спортсменов. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в тот же день заявил о том, что ОКР направит ноту главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши и принять в отношении нее меры.
Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах FIE в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях.
