FIE обязала страны впускать всех, кто имеет право на участие в состязаниях
17:26 10.11.2025 (обновлено: 17:30 10.11.2025)
FIE обязала страны впускать всех, кто имеет право на участие в состязаниях
FIE обязала страны впускать всех, кто имеет право на участие в состязаниях - РИА Новости, 10.11.2025
FIE обязала страны впускать всех, кто имеет право на участие в состязаниях
Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) постановил, что все страны - организаторы соревнований под эгидой организации обязаны... РИА Новости, 10.11.2025
кирсти ковентри, дмитрий мазепин, михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр), международная федерация фехтования (fie), международный олимпийский комитет (мок), чемпионат европы по плаванию, спорт
Кирсти Ковентри, Дмитрий Мазепин, Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР), Международная федерация фехтования (FIE), Международный олимпийский комитет (МОК), Чемпионат Европы по плаванию, Спорт
FIE обязала страны впускать всех, кто имеет право на участие в состязаниях

FIE обязала страны впускать всех, кто имеет право на участие в соревнованиях

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФехтование
Фехтование - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Фехтование. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) постановил, что все страны - организаторы соревнований под эгидой организации обязаны предоставить въезд в страну спортсменам, командам и официальным лицам, имеющим право на участие, сообщается на сайте FIE.
Как отмечается в заявлении, FIE намерена с осмотрительностью предоставлять право проведения своих соревнований и мероприятий и будет требовать от стран-организаторов письменных гарантий, что все имеющие право на участие спортсмены, официальные лица и команды "смогут въехать в страну и соревноваться без какой-либо формы дискриминации, в том числе иметь право на равное обращение в соответствии с применимым протоколом для всех участников".
«
"В случае невыполнения гарантий FIE будет готова принять соответствующие меры, включая перенос, изменение места проведения или отмену мероприятия и другие", - говорится в заявлении.
23 октября президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что россияне не смогут выступить на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше, так как в эту страну не пускают российских спортсменов. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в тот же день заявил о том, что ОКР направит ноту главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши и принять в отношении нее меры.
Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах FIE в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях.
Российская саблистка Софья Великая - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Софья Великая вошла в комиссию атлетов FIE
25 сентября, 18:15
 
Кирсти КовентриДмитрий МазепинМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Международная федерация фехтования (FIE)Международный олимпийский комитет (МОК)Чемпионат Европы по плаваниюСпорт
 
 
