США могут принять предложение России по ДСНВ, считает эксперт - РИА Новости, 10.11.2025
11:11 10.11.2025
США могут принять предложение России по ДСНВ, считает эксперт
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
дональд трамп
андрей кортунов
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, андрей кортунов, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Андрей Кортунов, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
США могут принять предложение России по ДСНВ, считает эксперт

Кортунов: США могут поддержать предложение России по ДСНВ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. США могут поддержать предложение российской стороны о соблюдении в течение года количественных ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), после истечения срока действия соглашения, однако многое зависит от ситуации в рамках украинского урегулирования, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.
Президент России Владимир Путин заявил 22 сентября, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идеей. Глава МИД России Сергей Лавров в воскресенье заявил о том, что США по дипломатическим каналам сообщили о рассмотрении предложения российского лидера.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Конгрессвумен призвала Трампа начать переговоры с Россией о преемнике ДСНВ
29 октября, 04:24
"Судя по тому, что говорил Трамп, он относится к этой идее скорее позитивно, чем негативно. Строго говоря, каких-то крайне срочных и важных задач, которые диктовали бы США необходимость уже в будущем году выйти за те количественные ограничения, которые предусмотрены ДСНВ, пока что не видно. Для Трампа не представляется, как мне кажется, реальной проблемой согласиться с российским предложением" - сказал Кортунов.
При этом эксперт отметил, что Вашингтон связывает решение этого вопроса с украинской проблематикой.
"Для Трампа это не самый главный приоритет, и это немножко осложняет возможности диалога. Поэтому, если говорить о новых переговорах по этому вопросу, (они считают, что - ред.) нужно, чтобы Москва проявила дополнительную гибкость в вопросе украинского урегулирования. Это может стать камнем преткновения. Пусть они не прямо увязывают, но украинское урегулирование - это некий политический фон, который либо облегчает, либо затрудняет (обсуждение - ред.)", - сказал Кортунов.
По его словам, после истечения срока действия договора юридически обязывающих механизмов проверки его соблюдения не останется, и в этих условиях все будет зависеть от доверия между сторонами.
"А если доверие, то оно должно на чем-то базироваться. Если позиции по Украине сблизятся, то, конечно, и доверие повысится, и будет меньше обвинений, что кто-то что-то нарушает", - заключил эксперт.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Рябков оценил возможность возобновления обмена информацией с США по ДСНВ
22 октября, 17:28
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампАндрей КортуновВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
