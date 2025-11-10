США могут принять предложение России по ДСНВ, считает эксперт

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. США могут поддержать предложение российской стороны о соблюдении в течение года количественных ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), после истечения срока действия соглашения, однако многое зависит от ситуации в рамках украинского урегулирования, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.