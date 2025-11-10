https://ria.ru/20251110/egipet-2053951492.html
Президент Египта провел встречу с Шойгу
Президент Египта провел встречу с Шойгу
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, стороны обсудили в ходе встречи проекты российской промышленной... РИА Новости, 10.11.2025
Президент Египта провел встречу с Шойгу
