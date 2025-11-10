Рейтинг@Mail.ru
Президент Египта провел встречу с Шойгу
14:48 10.11.2025
Президент Египта провел встречу с Шойгу
абдель фаттах ас-сиси
сергей шойгу
Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации во время встречи в Каире
КАИР, 10 ноя - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, стороны обсудили в ходе встречи проекты российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала и атомную электростанцию "Эль-Дабаа", говорится в заявлении канцелярии египетского лидера.
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси принял секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу", - сообщается в заявлении.
Согласно заявлению, в ходе встречи обсуждались проекты российской промышленной зоны и АЭС "Эль-Дабаа".
