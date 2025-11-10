На Дальнем Востоке создали материал для захоронения радиоактивных отходов

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноя - РИА Новости. Учёные Дальневосточного федерального университета создали новый материал для безопасного захоронения радиоактивных отходов, сообщает пресс-служба ДВФУ.

"Коллектив учёных Дальневосточного федерального университета ( ДВФУ ) в кооперации со специалистами Национального исследовательского центра " Курчатовский институт " и Национальной академии наук Беларуси разработал инновационный материал для безопасного долговременного захоронения радиоактивных отходов. Разработка представляет особую значимость для региона в связи с планируемым строительством первой на Дальнем Востоке стационарной атомной электростанции", - говорится в сообщении.

Для переработки жидких радиоактивных отходов предлагается двухэтапный метод: очистка цеолитом NaY с последующим компактированием в сверхплотную керамику по технологии электроимпульсного плазменного спекания, технология также известна как Spark Plasma Sintering, SPS.

Исследования показали, что полученные материалы соответствуют стандартам высокоактивных отходов. Структура разработанной керамики идентична природному полевому шпату — минералу, который в природе стабильно удерживает стронций миллионы лет. Это гарантирует безопасное хранение радиоактивных отходов на долгие века.

Для детального изучения структуры и свойства новых материалов, учёные провели эксперименты на синхротроне "КИСИ-Курчатов". С помощью метода рентгеновской спектроскопии удалось понять, как именно в материале фиксируется радиоактивный стронций, а также проследить все изменения в структуре керамики во время её создания. В работе участвовали сотрудники Молодежной лаборатории структурного материаловедения Института наукоемких технологий и передовых материалов (ИТПМ) ДВФУ.

"Разработка наглядно демонстрирует, как передовые фундаментальные исследования, подкрепленные использованием уникального аналитического оборудования класса мегасайенс, такого как синхротронный источник, напрямую способствуют решению практических задач государственного значения. Разработка материалов для критических отраслей, в частности для атомной энергетики, составляет одно из ключевых направлений научно-технологического развития России", - прокомментировал научный руководитель направления, профессор Департамента ядерных технологий ИТПМДВФУ и академик РАН Иван Тананаев.

По его словам, технология решает две задачи одновременно: обеспечивает безопасную утилизацию радиоактивных отходов и способствует развитию экологичной атомной энергетики будущего.