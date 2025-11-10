В Дагестане суд приговорил наркокурьера к девяти с половиной годам колонии

МАХАЧКАЛА, 10 ноя - РИА Новости. Суд в Дагестане проговорил к 9,5 годам колонии строгого режима иностранца, который пытался перевезти в Москву более 50 килограммов гашиша, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по республике.

"Кизлярский районный суд Республики Дагестан (РД) признал Мамедли Х.А. виновным… и назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 12 лет. Верховный суд РД, учитывая факт активного способствования раскрытию и расследованию преступления, снизил наказание Мамедли Х.А. до 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.