В Дагестане суд приговорил наркокурьера к девяти с половиной годам колонии - РИА Новости, 10.11.2025
21:44 10.11.2025
В Дагестане суд приговорил наркокурьера к девяти с половиной годам колонии
происшествия
республика дагестан
москва
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика дагестан
москва
россия
происшествия, республика дагестан, москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Дагестан, Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане суд приговорил наркокурьера к девяти с половиной годам колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 10 ноя - РИА Новости. Суд в Дагестане проговорил к 9,5 годам колонии строгого режима иностранца, который пытался перевезти в Москву более 50 килограммов гашиша, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по республике.
"Кизлярский районный суд Республики Дагестан (РД) признал Мамедли Х.А. виновным… и назначил ему наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 12 лет. Верховный суд РД, учитывая факт активного способствования раскрытию и расследованию преступления, снизил наказание Мамедли Х.А. до 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Установлено, что иностранный гражданин Мамедли прибыл в Дагестан для транспортировки в Москву особо крупной партии гашиша, который перед этим был доставлен в республику из-за рубежа. В сентябре 2022 года сотрудники УФСБ России по Дагестану задержали его с поличным при извлечении тайниковой закладки. Вес изъятого наркотика составил 53 килограмма.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Новосибирске женщина получила срок за поцелуй с наркотиками в суде
1 ноября, 11:42
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанМоскваРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
