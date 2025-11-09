Столтенберг рассказал о мольбах Зеленского из бункера

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в феврале 2022 года звонил из бункера в Киеве с просьбой создать над Украиной бесполетную зону, однако получил отказ, об этом рассказал экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Times.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) позвонил мне из бункера в Киеве, неподалеку от которого стояли российские танки. И он сказал: "Я смиряюсь с тем, что вы не отправите наземные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство", — рассказал Столтенберг.
Столтенберг раскрыл, как Байден обидно обзывал Зеленского
11 октября, 11:07
Столтенберг отметил, что был вынужден отказать главе киевского режима.
"Я понимаю, почему вы об этом просите. Но этого не произойдет, потому что если НАТО собирается закрыть воздушное пространство Украины, первым делом нам придется вывести из строя российские системы ПВО в Белоруссии и России, поскольку мы не можем летать над украинским воздушным пространством, когда российские ракеты ПВО нацелены на самолеты НАТО. А если в воздухе окажется российский самолет или вертолет, нам придется его сбить — и тогда мы окажемся в ситуации настоящей войны между НАТО и Россией. А мы этого делать не намерены", — привел экс-генсек альянса свой ответ.
В сентябре замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал провокационной идею о создании бесполетной зоны над Украиной и указал, что ее реализация будет означать войну НАТО с Россией. Тогда же посол в Брюсселе Денис Гончар заявил РИА Новости, что призывы к созданию бесполетной зоны над Украиной являются прямым подстрекательством к военному столкновению Североатлантического альянса и Москвы.
В июле 2024 года в ответ на соответствующие призывы Киева экс-заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявила, что США не готовы говорить о возможном создании бесполетной зоны над частью Украины.
В июле 2024 года в ответ на соответствующие призывы Киева экс-заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявила, что США не готовы говорить о возможном создании бесполетной зоны над частью Украины.