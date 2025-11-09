Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг рассказал о мольбах Зеленского из бункера
04:14 09.11.2025 (обновлено: 13:25 09.11.2025)
Столтенберг рассказал о мольбах Зеленского из бункера
Столтенберг рассказал о мольбах Зеленского из бункера

Столтенберг: Зеленский просил из бункера создать над Украиной бесполетную зону

© AP Photo / Efrem LukatskyГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский в феврале 2022 года звонил из бункера в Киеве с просьбой создать над Украиной бесполетную зону, однако получил отказ, об этом рассказал экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью британской газете The Times.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) позвонил мне из бункера в Киеве, неподалеку от которого стояли российские танки. И он сказал: "Я смиряюсь с тем, что вы не отправите наземные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство", — рассказал Столтенберг.
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Столтенберг раскрыл, как Байден обидно обзывал Зеленского
11 октября, 11:07
По его словам, Зеленский пытался апеллировать к опыту закрытия воздушного пространства в небе над Боснией и Герцеговиной силами НАТО во время конфликта в Югославии.
Столтенберг отметил, что был вынужден отказать главе киевского режима.
"Я понимаю, почему вы об этом просите. Но этого не произойдет, потому что если НАТО собирается закрыть воздушное пространство Украины, первым делом нам придется вывести из строя российские системы ПВО в Белоруссии и России, поскольку мы не можем летать над украинским воздушным пространством, когда российские ракеты ПВО нацелены на самолеты НАТО. А если в воздухе окажется российский самолет или вертолет, нам придется его сбить — и тогда мы окажемся в ситуации настоящей войны между НАТО и Россией. А мы этого делать не намерены", — привел экс-генсек альянса свой ответ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
"Сколько мы платим?" На Украине задались вопросом о Зеленском
Вчера, 18:18
В сентябре замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал провокационной идею о создании бесполетной зоны над Украиной и указал, что ее реализация будет означать войну НАТО с Россией. Тогда же посол в Брюсселе Денис Гончар заявил РИА Новости, что призывы к созданию бесполетной зоны над Украиной являются прямым подстрекательством к военному столкновению Североатлантического альянса и Москвы.

В июле 2024 года в ответ на соответствующие призывы Киева экс-заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявила, что США не готовы говорить о возможном создании бесполетной зоны над частью Украины.
Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Столтенберг рассказал, как Меркель смеялась над требованием Трампа
5 октября, 15:17
 
