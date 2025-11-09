На Украине расширили зону принудительной эвакуации

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти Украины расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми в Днепропетровской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщает заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябикин.