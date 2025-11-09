Рейтинг@Mail.ru
На Украине расширили зону принудительной эвакуации - РИА Новости, 09.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 09.11.2025
На Украине расширили зону принудительной эвакуации
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
запорожская область
вооруженные силы украины
украина
днепропетровская область
запорожская область
в мире, украина, днепропетровская область, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
На Украине расширили зону принудительной эвакуации

На Украине расширили зону принудительной эвакуации в Днепропетровской области

Украинский полицейский во время эвакуации
Украинский полицейский во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Anton Shtuka
Украинский полицейский во время эвакуации. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Власти Украины расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми в Днепропетровской области, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщает заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябикин.
"Согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями из отдельных населенных пунктов Днепропетровской и (подконтрольной ВСУ части - ред.) Запорожской областей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
По данным министерства, с 1 июня 2025 года с прифронтовых территорий Украины эвакуировано в другие области почти 124 тысячи человек, среди них более 14,5 тысяч детей. Уточняется, что из Днепропетровской области, в частности, вывезли более 24,6 тысячи человек, из них более 4 тысяч - дети.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в Донбассе вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
ВС России продолжают освобождение Днепропетровской и Запорожской областей
Вчера, 14:05
 
