Бойцы "Востока" уничтожили три бронированные машины ВСУ за сутки
Бойцы "Востока" уничтожили три бронированные машины ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.11.2025
Бойцы "Востока" уничтожили три бронированные машины ВСУ за сутки
Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожила до 255 военнослужащих ВСУ и три боевые бронированные машины противника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.11.2025
Бойцы "Востока" уничтожили три бронированные машины ВСУ за сутки
МО: ВСУ за сутки потеряли до 255 боевиков в зоне действия войск "Восток"