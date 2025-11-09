Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Востока" уничтожили три бронированные машины ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 09.11.2025 (обновлено: 12:40 09.11.2025)
Бойцы "Востока" уничтожили три бронированные машины ВСУ за сутки
Бойцы "Востока" уничтожили три бронированные машины ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.11.2025
Бойцы "Востока" уничтожили три бронированные машины ВСУ за сутки
Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожила до 255 военнослужащих ВСУ и три боевые бронированные машины противника, сообщило Минобороны РФ.
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Бойцы "Востока" уничтожили три бронированные машины ВСУ за сутки

МО: ВСУ за сутки потеряли до 255 боевиков в зоне действия войск "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО уничтожила до 255 военнослужащих ВСУ и три боевые бронированные машины противника, сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли до 255-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.
Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Яблоково, Гуляй Поле, Новое Запорожской области, Великомихайловка и Нечаевка Днепропетровской области, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
