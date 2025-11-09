Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг назвал крупнейшее поражение в истории НАТО - РИА Новости, 09.11.2025
04:27 09.11.2025 (обновлено: 14:11 09.11.2025)
Столтенберг назвал крупнейшее поражение в истории НАТО
Столтенберг назвал крупнейшее поражение в истории НАТО
Бывший генсек НАТО и нынешний министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг назвал вывод войск США из Афганистана крупнейшим поражением НАТО. РИА Новости, 09.11.2025
Столтенберг назвал крупнейшее поражение в истории НАТО

Столтенберг назвал вывод войск США из Афганистана крупнейшим поражением НАТО

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бывший генсек НАТО и нынешний министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг назвал вывод войск США из Афганистана крупнейшим поражением НАТО.
"Это крупнейшее поражение НАТО", - заявил Столтенберг в интервью газете Times.
В то же время он добавил, что в конечном счете считает принятое решение о выводе американских войск из Афганистана верным.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Ряд политиков в США называли уход американских войск из Афганистана позорным паническим бегством. Усилия США по формированию проправительственного ополчения на севере Афганистана завершились провалом из-за привлечения в эти формирования бандитов и маргиналов, ранее сообщала газета New York Times со ссылкой на результаты собственного расследования в регионе.
