Россия и Казахстан договорились о расширении торговли сельхозпродукцией

АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Казахстан и РФ договорились о расширении объемов взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского правительства.
В казахстанской столице прошло XXVI заседание межправительственной комиссии (МПК) с участием вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина и зампреда правительства РФ Алексея Оверчука.
Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана без маркировки
25 октября, 00:02
«
"Достигнута договоренность о расширении объемов взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием. Российская сторона выразила готовность рассмотреть вопрос снятия фитосанитарных ограничений на ввоз из Казахстана семян льна и чечевицы, а также обеспечить возможность транзита зерна и зернобобовых с накоплением на территории России", - говорится в сообщении.
В казахстанском кабмине добавили, что отдельное внимание уделено вопросам агропромышленного комплекса. Сообщается, что стороны обсудили совместную работу по созданию новых конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных культур с высокой урожайностью, устойчивостью к внешним факторам и улучшенными качественными характеристиками.
"В ходе заседания также обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в сферах топливно-энергетического комплекса, финансов, нефти и газа, промышленности, атомной энергетики, стандартизации и метрологии, туризма, образования, связи и информационных технологий", - отметили в правительстве Казахстана.
По итогам заседания главы делегаций подписали протокол XXVI заседания межправкомиссии. Следующее заседание комиссии запланировано на 2026 год в Омске.
Казахстан нарастил импорт российского шоколада на треть
17 августа, 10:10