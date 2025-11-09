Рейтинг@Mail.ru
Россия и Казахстан договорились о расширении торговли сельхозпродукцией - РИА Новости, 09.11.2025
15:25 09.11.2025
Россия и Казахстан договорились о расширении торговли сельхозпродукцией
Россия и Казахстан договорились о расширении торговли сельхозпродукцией
Казахстан и РФ договорились о расширении объемов взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского... РИА Новости, 09.11.2025
2025
Россия и Казахстан договорились о расширении торговли сельхозпродукцией

РФ и Казахстан договорились о расширении торгового сотрудничества в сфере АПК

Зерно
Зерно. Архивное фото
АСТАНА, 9 ноя - РИА Новости. Казахстан и РФ договорились о расширении объемов взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского правительства.
В казахстанской столице прошло XXVI заседание межправительственной комиссии (МПК) с участием вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина и зампреда правительства РФ Алексея Оверчука.
«

"Достигнута договоренность о расширении объемов взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием. Российская сторона выразила готовность рассмотреть вопрос снятия фитосанитарных ограничений на ввоз из Казахстана семян льна и чечевицы, а также обеспечить возможность транзита зерна и зернобобовых с накоплением на территории России", - говорится в сообщении.

В казахстанском кабмине добавили, что отдельное внимание уделено вопросам агропромышленного комплекса. Сообщается, что стороны обсудили совместную работу по созданию новых конкурентоспособных сортов сельскохозяйственных культур с высокой урожайностью, устойчивостью к внешним факторам и улучшенными качественными характеристиками.
"В ходе заседания также обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в сферах топливно-энергетического комплекса, финансов, нефти и газа, промышленности, атомной энергетики, стандартизации и метрологии, туризма, образования, связи и информационных технологий", - отметили в правительстве Казахстана.
По итогам заседания главы делегаций подписали протокол XXVI заседания межправкомиссии. Следующее заседание комиссии запланировано на 2026 год в Омске.
