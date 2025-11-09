Россия и Казахстан договорились о расширении торговли сельхозпродукцией

«

"Достигнута договоренность о расширении объемов взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием. Российская сторона выразила готовность рассмотреть вопрос снятия фитосанитарных ограничений на ввоз из Казахстана семян льна и чечевицы, а также обеспечить возможность транзита зерна и зернобобовых с накоплением на территории России", - говорится в сообщении.