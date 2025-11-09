МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. На Солнце произошла мощная вспышка, направленная прямо на Землю, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.
"На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце — Земля. Максимум пока не известен", — говорится в посте.
© Фото : ИКИ РАНВспышки на Солнце 8-9 ноября 2025 года
Вспышки на Солнце 8-9 ноября 2025 года
Позднее в лаборатории уточнили, что космическому событию присвоили балл X1.79 (высший уровень).
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергетических и навигационных систем, сбоям в промышленных сетях, а также влияют на пути миграции птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияет ли это космическое событие на здоровье людей, пока нет.