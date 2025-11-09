Рейтинг@Mail.ru
10:43 09.11.2025 (обновлено: 14:09 09.11.2025)
На Солнце произошла мощная вспышка
земля, российская академия наук, вспышки на солнце
Земля, Российская академия наук, Вспышки на Солнце
На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка, направленная прямо на Землю

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. На Солнце произошла мощная вспышка, направленная прямо на Землю, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.
"На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце — Земля. Максимум пока не известен", — говорится в посте.
© Фото : ИКИ РАНВспышки на Солнце 8-9 ноября 2025 года
Вспышки на Солнце 8-9 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : ИКИ РАН
Вспышки на Солнце 8-9 ноября 2025 года
Позднее в лаборатории уточнили, что космическому событию присвоили балл X1.79 (высший уровень).
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергетических и навигационных систем, сбоям в промышленных сетях, а также влияют на пути миграции птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияет ли это космическое событие на здоровье людей, пока нет.
Возмущения магнитного поля Земли - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Магнитные бури сегодня: причины, влияние на здоровье и технику
ЗемляРоссийская академия наукВспышки на Солнце
 
 
