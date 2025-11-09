https://ria.ru/20251109/putin-2053771310.html
Путин на следующей неделе встретится с Токаевым
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и соберет совещание с членами Совбеза. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T12:53:00+03:00
в мире
россия
казахстан
душанбе
владимир путин
касым-жомарт токаев
россия
казахстан
душанбе
