Шойгу прибыл в Каир - РИА Новости, 09.11.2025
22:28 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/politika-2053835707.html
Шойгу прибыл в Каир
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в воскресенье в Каир для проведения переговоров с высшим политическим и
КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в воскресенье в Каир для проведения переговоров с высшим политическим и военным руководством Египта, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
В аэропорту его встречали советник президента АРЕ по вопросам национальной безопасности Файза Эль-Нага и посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
"Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Египет для проведения переговоров с высшим политическим и военным руководством страны. В ходе визита в Каире запланированы встречи с президентом Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, советником по нацбезопасности Файзой Эль-Нагой. Также в повестке дня с министром иностранных дел АРЕ Б. Абдельати и министром обороны и военной промышленности А. Сакром и другими руководителями силовых структур и специальны служб", - говорится в сообщении.
В состав российской делегации вошли представители руководства МВД России, МИД, Минюста, Минпромторга, ФС ВТС, Роскосмоса, Росатома и другие.
"Планируется обсудить с египетскими партнерами широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, представляющих взаимный интерес, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным вопросам. В числе приоритетных направлений - обсуждение перспектив реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в сферах военного и военно-технического сотрудничества. Стороны обсудят также пути активизации диалога по линии правоохранительных ведомств и специальных служб с акцентом на обеспечение информационной безопасности, борьбу с терроризмом и экстремизмом", - сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
Особое внимание будет уделено продвижению стратегических российских проектов, в первую очередь в торгово-экономической и энергетической сферах, а также в области обеспечения продовольственной безопасности.
Египет заинтересован в развитии туризма с Россией, заявил Оверчук
17 сентября, 01:43
