Шойгу прибыл в Каир

КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в воскресенье в Каир для проведения переговоров с высшим политическим и военным руководством Египта, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Планируется обсудить с египетскими партнерами широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, представляющих взаимный интерес, а также обменяться мнениями по актуальным региональным и международным вопросам. В числе приоритетных направлений - обсуждение перспектив реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в сферах военного и военно-технического сотрудничества. Стороны обсудят также пути активизации диалога по линии правоохранительных ведомств и специальных служб с акцентом на обеспечение информационной безопасности, борьбу с терроризмом и экстремизмом", - сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.