ВС России отразили семь попыток деблокирования ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 09.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/krasnoarmejsk-2053771697.html
ВС России отразили семь попыток деблокирования ВСУ в Красноармейске
ВС России отразили семь попыток деблокирования ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 09.11.2025
ВС России отразили семь попыток деблокирования ВСУ в Красноармейске
Российские подразделения группировки "Центр" отразили семь атак по деблокированию ВСУ в Красноармейске и восемь попыток прорыва, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T12:57:00+03:00
2025-11-09T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
димитров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://ria.ru/20251106/svo-2053169225.html
красноармейск
донецкая народная республика
димитров
ВС России отразили семь попыток деблокирования ВСУ в Красноармейске

ВС РФ отразили семь атак ВСУ в Красноармейске и восемь попыток прорыва

Военнослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" отразили семь атак по деблокированию ВСУ в Красноармейске и восемь попыток прорыва, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Отражены семь атак украинских формирований из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Сорваны восемь попыток противника вырваться из кольца окружения в северном направлении, трое военнослужащих 32-й механизированной бригады ВСУ взяты в плен", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Таким образом, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, трех егерских, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, четырех бригад морской пехоты, бригады теробороны и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гришино, Димитров, Розы Люксембург, Артемовка, Родинское, Торецкое, Котлино, Белицкое Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
ВС России сорвали попытки ВСУ вырваться из окружения у Красноармейска
6 ноября, 12:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДимитровВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала
