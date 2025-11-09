https://ria.ru/20251109/krasnoarmejsk-2053771697.html
ВС России отразили семь попыток деблокирования ВСУ в Красноармейске
ВС России отразили семь попыток деблокирования ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 09.11.2025
ВС России отразили семь попыток деблокирования ВСУ в Красноармейске
Российские подразделения группировки "Центр" отразили семь атак по деблокированию ВСУ в Красноармейске и восемь попыток прорыва, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T12:57:00+03:00
2025-11-09T12:57:00+03:00
2025-11-09T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
донецкая народная республика
димитров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
https://ria.ru/20251106/svo-2053169225.html
красноармейск
донецкая народная республика
димитров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, красноармейск, донецкая народная республика, димитров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Димитров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России отразили семь попыток деблокирования ВСУ в Красноармейске
ВС РФ отразили семь атак ВСУ в Красноармейске и восемь попыток прорыва