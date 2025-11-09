Рейтинг@Mail.ru
В Израиле заявили, что Эрдоган сможет увидеть Газу только в бинокль - РИА Новости, 09.11.2025
21:05 09.11.2025
В Израиле заявили, что Эрдоган сможет увидеть Газу только в бинокль
В Израиле заявили, что Эрдоган сможет увидеть Газу только в бинокль - РИА Новости, 09.11.2025
В Израиле заявили, что Эрдоган сможет увидеть Газу только в бинокль
Министр обороны Израиля Исраэль Кац решительно отверг потенциальное участие турецких сил в международном стабилизационном контингенте в секторе Газа и заявил,... РИА Новости, 09.11.2025
в мире, израиль, турция, сша, исраэль кац, реджеп тайип эрдоган, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Турция, США, Исраэль Кац, Реджеп Тайип Эрдоган, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
В Израиле заявили, что Эрдоган сможет увидеть Газу только в бинокль

Глава Минобороны Израиля Кац: Эрдоган сможет увидеть Газу только в бинокль

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац решительно отверг потенциальное участие турецких сил в международном стабилизационном контингенте в секторе Газа и заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет увидеть Газу "только в бинокль".
Глава израильского МИД Гидеон Саар 27 октября объяснил, почему Израиль не допустит присутствия турецких военных в секторе Газа в рамках международной миссии, отметив, что это связано с враждебной политикой Турции по отношению к Государству Израиль. В воскресенье официальный представитель израильского кабмина Шош Бедросян полностью исключила возможность участия турецких сил в международном стабилизационном контингенте в секторе.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
«

"Эрдоган, забери свои нелепые ордера на арест и убирайся отсюда. Они больше подходят для резни, которую ты устроил курдам. Израиль силен и ничего не боится. Газу ты сможешь увидеть только в бинокль", - написал Кац в социальной сети X на иврите и турецком языке.

Последним из враждебных действий со стороны Турции по отношению к Израилю стало решение стамбульской генпрокуратуры выдать ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху, Каца и десятков других высокопоставленных чиновников Государства Израиль по обвинению в геноциде в секторе Газа. Кроме того, генпрокуратура подчеркнула, что израильские власти обвиняются в массированных бомбардировках сектора и препятствовании доставке гумпомощи.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие палестинского движения ХАМАС в управлении сектором в будущем. Нетаньяху и другие израильские официальные лица почти в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Израиле исключили участие турецких сил в стабилизации в Газе
Вчера, 17:40
 
В миреИзраильТурцияСШАИсраэль КацРеджеп Тайип ЭрдоганБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
