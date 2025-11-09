В Израиле заявили, что Эрдоган сможет увидеть Газу только в бинокль

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац решительно отверг потенциальное участие турецких сил в международном стабилизационном контингенте в секторе Газа и заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет увидеть Газу "только в бинокль".

" Эрдоган , забери свои нелепые ордера на арест и убирайся отсюда. Они больше подходят для резни, которую ты устроил курдам. Израиль силен и ничего не боится. Газу ты сможешь увидеть только в бинокль", - написал Кац в социальной сети X на иврите и турецком языке.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки.