В Израиле заявили, что Эрдоган сможет увидеть Газу только в бинокль

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 ноя - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац решительно отверг потенциальное участие турецких сил в международном стабилизационном контингенте в секторе Газа и заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет увидеть Газу "только в бинокль".
Глава израильского МИД Гидеон Саар 27 октября объяснил, почему Израиль не допустит присутствия турецких военных в секторе Газа в рамках международной миссии, отметив, что это связано с враждебной политикой Турции по отношению к Государству Израиль. В воскресенье официальный представитель израильского кабмина Шош Бедросян полностью исключила возможность участия турецких сил в международном стабилизационном контингенте в секторе.
Последним из враждебных действий со стороны Турции по отношению к Израилю стало решение стамбульской генпрокуратуры выдать ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху, Каца и десятков других высокопоставленных чиновников Государства Израиль по обвинению в геноциде в секторе Газа. Кроме того, генпрокуратура подчеркнула, что израильские власти обвиняются в массированных бомбардировках сектора и препятствовании доставке гумпомощи.
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие палестинского движения ХАМАС в управлении сектором в будущем. Нетаньяху и другие израильские официальные лица почти в каждом заявлении по сектору Газа напоминают, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки.