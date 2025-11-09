Рейтинг@Mail.ru
Экс-принц Эндрю водил проституток в Букингемский дворец, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.11.2025
01:18 09.11.2025
Экс-принц Эндрю водил проституток в Букингемский дворец, сообщили СМИ
Экс-принц Эндрю водил проституток в Букингемский дворец, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.11.2025
Экс-принц Эндрю водил проституток в Букингемский дворец, сообщили СМИ
Брат короля Великобритании Карла III Эндрю, лишенный монархом аристократических титулов, водил проституток в Букингемский дворец, в то время как королева... РИА Новости, 09.11.2025
Экс-принц Эндрю водил проституток в Букингемский дворец, сообщили СМИ

NewsNation: экс-принц Эндрю водил проституток в Букингемский дворец

© AP Photo / Sakchai LalitБрат короля Великобритании Карла III Эндрю
Брат короля Великобритании Карла III Эндрю - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Sakchai Lalit
Брат короля Великобритании Карла III Эндрю. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Брат короля Великобритании Карла III Эндрю, лишенный монархом аристократических титулов, водил проституток в Букингемский дворец, в то время как королева Елизавета II держала происходившее в тайне, сообщает телеканал NewsNation со ссылкой на автора книги "Титулованные: взлет и падение дома Йорков" Эндрю Лоуни.
Король Великобритании Карл III в четверг официально лишил Эндрю титула принца. Ранее в октябре Эндрю самостоятельно отказался от титула герцога Йоркского на фоне обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой и связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Конгрессмены просят экс-принца Эндрю дать показания против Эпштейна
6 ноября, 21:45
"Он годами приводил проституток в Букингемский дворец. Это происходило регулярно. Сотрудники жаловались начальству, но ничего не предпринималось... Конечно, королева знала (о наклонностях Эндрю), ее информировали... Но он был ее любимым сыном, и ему все сходило с рук. Они заминали это - до сих пор", - заявил Лоуни в интервью телеканалу.
По словам Лоуни, работающего над продолжением книги о похождениях Эндрю, он получает информацию о бывшем принце от людей, работавших в Букингемском дворце и британском правительстве, и его источники "больше не боятся" делиться с ним свидетельствами после потери Эндрю аристократических титулов.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. В октябре газета Daily Mail сообщила, что принц Эндрю в 2011 году тайно заверял Эпштейна в том, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в СМИ фотографии Эндрю в компании девушки-подростка. Ранее скандально известный принц заявлял, что к тому моменту уже не поддерживал связей с осужденным финансистом, и публикация Daily Mail побудила Букингемский дворец вновь искать меры для сохранения репутации британской монархии.
Принц Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, и судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский своей вины не признал. СМИ отмечали, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса в Букингемском дворце заявили, что Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей. В апреле 2025 года Джуффре в возрасте 41 года была найдена мертвой у себя дома в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет.
Принц Эндрю - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
СМИ: принц Эндрю переедет из Виндзора в начале следующего года
1 ноября, 06:46
 
В миреВеликобританияЛондонЗападная АвстралияДжеффри ЭпштейнКарл IIIЕлизавета II
 
 
