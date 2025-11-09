Экс-принц Эндрю водил проституток в Букингемский дворец, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Брат короля Великобритании Карла III Эндрю, лишенный монархом аристократических титулов, водил проституток в Букингемский дворец, в то время как королева Елизавета II держала происходившее в тайне, сообщает телеканал Брат короля Великобритании Карла III Эндрю, лишенный монархом аристократических титулов, водил проституток в Букингемский дворец, в то время как королева Елизавета II держала происходившее в тайне, сообщает телеканал NewsNation со ссылкой на автора книги "Титулованные: взлет и падение дома Йорков" Эндрю Лоуни.

Король Великобритании Карл III в четверг официально лишил Эндрю титула принца. Ранее в октябре Эндрю самостоятельно отказался от титула герцога Йоркского на фоне обвинений в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой и связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном

"Он годами приводил проституток в Букингемский дворец. Это происходило регулярно. Сотрудники жаловались начальству, но ничего не предпринималось... Конечно, королева знала (о наклонностях Эндрю), ее информировали... Но он был ее любимым сыном, и ему все сходило с рук. Они заминали это - до сих пор", - заявил Лоуни в интервью телеканалу.

По словам Лоуни, работающего над продолжением книги о похождениях Эндрю, он получает информацию о бывшем принце от людей, работавших в Букингемском дворце и британском правительстве, и его источники "больше не боятся" делиться с ним свидетельствами после потери Эндрю аристократических титулов.

Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. В октябре газета Daily Mail сообщила, что принц Эндрю в 2011 году тайно заверял Эпштейна в том, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в СМИ фотографии Эндрю в компании девушки-подростка. Ранее скандально известный принц заявлял, что к тому моменту уже не поддерживал связей с осужденным финансистом, и публикация Daily Mail побудила Букингемский дворец вновь искать меры для сохранения репутации британской монархии.